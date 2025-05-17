Arap Birliği Zirvesi başladı: Gazze'de ateşkes için Trump'a çağrı

Arap Birliği Zirvesi'nin 34'üncüsü bugün Irak'ın başkenti Bağdat'ta başladı. Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, zirvenin açılış konuşmasını yaptı.

Savaş tehdidinin güvenlik ve kalkınma çabalarını engellediğini söyleyen Reşid, "Zirve, son derece karmaşık koşullar altında, bölgeyi, ülkelerin güvenliğini ve halkların kaderini tehdit eden tehlikelerin gölgesinde gerçekleşiyor. Savaş bir hayalet gibi dolaşıyor, güvenlik ve istikrarı tehdit ediyor, kalkınma çabaları ile geleceğe dair umutları da sekteye uğratıyor” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Reşid, bölgesel ve uluslararası istikrar fırsatlarının güçlendirilmesi için acil girişimlerde bulunmanın ve harekete geçmenin gerekliliğini vurgulayarak anlaşmazlıkların barışçıl ve doğrudan diyaloglarla veya arabulucular aracılığıyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.



İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayan Reşid, Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki haklarını kazanması konusundaki tutumlarını da sürdürdüklerini dile getirdi.



Reşid, herhangi bir gerekçeyle zorunlu göç girişimlerini de kesin bir dille reddettiklerini sözlerine ekledi.

SUDANİ'DEN GAZZE VE LÜBNAN'A YARDIM AÇIKLAMASI



Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de 34’üncü Arap Birliği Zirvesi’nde konuştu. Sudani, ülkesinin Gazze’nin yeniden inşası için 20 milyon dolar, Lübnan için de 20 milyon dolar katkı sağlayacağını duyurdu.



“Filistin halkının hakları tanınmadan bölgede barış sağlanamaz” diyerek sözlerine başlayan Sudani, “Bölgedeki krizlerin ve çatışmaların sona ermesi, Filistin halkının kendi topraklarında onurlu ve özgür bir yaşam hakkını kazanmasına bağlı. Devam eden saldırılar çatışma ve şiddeti körüklüyor. Bu soykırım (İsrail’in Filistin halkına yönelik), tarihteki hiçbir çatışmada görülmemiş bir vahşet seviyesine ulaştı” ifadelerini kullandı.



Gazze’deki katliamların ve Batı Şeria ile işgal altındaki topraklara yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunan Sudani, ayrıca zorunlu göç uygulamalarını reddettiklerini ve insani yardımların ulaştırılması için kapıların açılması gerektiğini vurguladı.



Sudani, “Gazze’nin yeniden inşası için 20 milyon dolar, Lübnan için de 20 milyon dolar katkı sağlayacağız” dedi.

"SURİYE'DE DIŞ MÜDAHALE VEYA İŞGALE KARŞIYIZ"



Lübnan’ın güneyindeki ateşkesi desteklendiklerini söyleyen Sudani, Lübnan’ın egemenliğine yönelin saldırıları kınadıklarını belirtti. Sudani, Suriye’deki gelişmelere de değinerek, şunları kaydetti:



“Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Suriye’de herhangi bir dış müdahaleye veya işgale karşıyız. Suriye halkının haklarını garanti altına alan, demokratik bir anayasal sistemin kurulmasına yönelik kapsamlı bir geçiş sürecine destek vermekten de çekinmeyeceğiz. ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladık ve bunun halkın acılarını hafifletmesini umuyoruz.”



Irak’ın Yemen’in birliği, egemenliği ve çatışmaların sona erdirilmesi yönündeki tutumunu yineleyen Sudani, BM’nin orada kalıcı çözüm çabalarını desteklediklerini vurguladı.



Sudan’daki gelişmelere de değinen Irak Başbakanı Sudani, orada iç savaşın sona erdirilmesi, ülkenin birliğinin korunması ve insani krizin çözümü için sürdürülebilir yolların bulunması gerektiğini dile getirdi.



Sudani, “Libya için kardeşlik bağları, iç bölünmeyi sonlandıracak ve istikrarı sağlayacak kapsayıcı bir diyaloğun başlatılmasını gerektiriyor” şeklinde konuştu.



Sudani, ABD ile İran arasındaki müzakerelere de destek verdiklerini belirtti.​​​​​​​

GUTERRES: FİLİSTİN HALKININ ACILARINI HİÇBİR ŞEY HAKLI GÖSTERMEZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirvede yaptığı konuşmada, Gazze’den başlayarak bölge ve dünyanın büyük sınavlarla karşı karşıya olduğunu belirterek Filistin halkının acı çekmesinin haklı gösterilemeyeceğini söyledi.



Guterres, konuşmasında, “Gazze’den başlayarak bölge ve dünya büyük sınavlarla karşı karşıya. Filistin halkının toplu şekilde acı çekmesini hiçbir şey haklı gösteremez” ifadelerini kullandı.



SANCHEZ'DEN İSRAİL'E SERT ELEŞTİRİ

İspanya Başbakanı Pedro Sahchez de Bağdat’ta düzenlenen 34’üncü Arap Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Gazze’de İsrail’in yol açtığı insani felaketi sert bir şekilde eleştirdi.



Zirveye konuk başbakan olarak katılan Sanchez, "Filistin gözlerimizin önünde kanıyor, Gazze’de yaşananlara göz yummak mümkün değil. Uluslararası hukukun temel ilkelerinin açıkça ihlal ediliyor ve yaşanan trajedi kabul edilemez boyutlara ulaştı. Uluslararası toplumun artık harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Başbakan Sahchez, şunları kaydetti: "Gazze’deki insani felaketin derhal sonlandırılması için Gazze’deki katliamın durdurulması için işgalci tarafa baskının artırılması, siyasi çözüm yolunda ilerlenmesi ve kalıcı barış için somut adımlar atılması, Avrupa, Arap ve İslam dünyası arasında diyalogun güçlendirilmesi gerekiyor.”



SİSİ'DEN TRUMP'A ÇAĞRI

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi de zirvede yaptığı konuşmada, Filistin halkının soykırım tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek Gazze’de ateşkesin yapılması için ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulundu.



Sisi, "Gazze’de Filistin halkı soykırım ve tamamen yok edilme tehdidiyle karşı karşıya. Gazze’de derhal ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulunuyorum" dedi.



ABBAS'TAN HAMAS'A: GAZZE'DE KONTROLÜ FİLİSTİN YÖNETİMİNE BIRAKIN

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise zirvedeki konuşmasında Hamas'a İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde kontrolü bırakma çağrısında bulunarak silahlarını Filistin yönetimine teslim etmesini istedi.



Abbas, İsrail'in saldırıları ve Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planlarına karşılık, "Hamas'a Gazze'de kontrolü bırakmaya ve tüm grupları silahlarını (Filistin) yönetime teslim etmeye çağırıyoruz" dedi.



İsrail saldırılarıyla büyük bir yıkıma uğrayan Gazze konusunda Abbas, "Gazze Şeridi'nin yeniden inşa planının finansmanı ve hayata geçirilmesi için Kahire'de, uluslararası bir konferans düzenlenmesi davetinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



"GAZZE'DEKİ SOYKIRIM BİR SÖMÜRGELEŞTİRME PROJESİ"



Filistin meselesinin varoluşsal tehditlerle karşı karşıya olduğuna işaret eden Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'daki yerleşimler bir sömürgeleştirme projesidir" diye konuştu.



Abbas, "Arap planı" çerçevesinde tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması çağrısının yanı sıra bölgeye insani yardımların girmesi gerektiğini dile getirdi.



İsrail’in öldürme ve zorla yerinden etme operasyonlarının iki devletli çözümün baltalanmasına yönelik bir projenin parçası olduğunu kaydeden Abbas, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulundu.



Abbas, Batı Şeria ve Kudüs'teki reform ve kalkınma programlarına fon sağlanması çağrısı yaparak, "Tek sistem, tek hukuk ve tek ordu istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Filistin yönetimi için seçimler hakkında konuşan Abbas, "Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'te gerekli koşullar sağlandığında, önümüzdeki yıl cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini yapmaya hazırız ve devlet kurumlarında reform yapmayı sürdürüyoruz" dedi.

