35 bin Ukraynalı çocuk kayıp: "Rus askeri kamplarına götürüldüler"

Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında binlerce çocuk ya yetimhanelerden, ya savaş alanından ya da ailelerinden zorla alındı.

Amerikalı uzmanlara göre, bu çocukların sayısı 35 bine kadar çıkıyor. Ancak şimdiye kadar yalnızca bin 366 çocuk Ukrayna'ya geri dönebildi.

GÖTÜRÜLEN ÇOCUKLARIN DÖNÜŞÜNE İZİN VERİLMEDİ



İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Ukraynalı anne Natalia, iki oğlunu Rusya'daki bir kamptan kurtarmak için haftalar süren zorlu bir yolculuk yaptığını anlattı.

Oğulları, bir tatil kampı bahanesiyle Anapa adlı Rus sahil kentine götürülmüş, ancak dönüşlerine izin verilmemişti.

Natalia, sahte pasaportlarla sınırdan geçerek çocuklarına ulaşmayı başardı. “Onlar benim her şeyim. Geri kavuştuğumuz anı tarif edemem,” dedi.



RUSYA ÇOCUKLARI ASKERİ KAMPLARA GÖNDERİYOR

Yale Üniversitesi'ne bağlı İnsani Araştırmalar Laboratuvarı, Rusya’nın bu çocukları askeri eğitim kamplarına gönderdiğini, bazılarını ise evlatlık verdiğini tespit etti.

Elde edilen uydu görüntüleri, resmi belgeler ve aile beyanlarıyla, binlerce çocuğun kimliği belirlendi.

UKRAYNACA KONUŞMAK YASAKLANDI



Kamp tanıklıkları ise endişe verici. Kurtarılan çocuklar, Rus marşı söylemeye zorlandıklarını ve Ukraynaca konuşmanın yasaklandığını anlattı. 9 yaşındaki bir çocuk, "Üç renkli Rus bayrağını çizmemiz istendi," dedi.

"EN BÜYÜK ÇOCUK KAÇIRMA VAKASI"



Yale’den Nathaniel Raymond, yaşananların Nazi Almanyası’nın Polonyalı çocukları zorla Almanlaştırma uygulamalarıyla karşılaştırılabileceğini söyledi.

Raymond, “Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri savaş sırasında yaşanan en büyük çocuk kaçırma vakası olabilir.” diye konuştu.



Ukraynalı çocuk hakları savunucuları, çocukların Rusya’daki evlatlık sistemine dahil edilmesinden kaygılı. Rus yasaları, Ukraynalı çocukların Rus ailelerce evlat edinilmesini artık mümkün kılıyor.

