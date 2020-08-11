35 milyon euroluk malikanede 30 yıldır çözülemeyen sır

Fransa’nın başkenti Paris'in en prestijli bölgelerinden birinde yer alan ve 35 milyon euro (yaklaşık 300 milyon Türk Lirası) fiyat biçilen terk edilmiş bir malikaneyi restore etme çalışmalarında, 30 yıldır bodrumda çürüyen bir ceset bulundu.

ntv.com.tr 11.08.2020 - 13:04

35 milyon euroluk malikanede 30 yıldır çözülemeyen sır

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Fransa’nın başkenti Paris’te Başabakanlık konutunun da yer aldığı Oudinot caddesinde yer alan bir malikenin bodrumunda ceset bulundu. Yapılan çalışmalar esnasında, 35 milyon euroluk binanın restorasyonu esnasında,  bodrumda  bulunan cesedin 30 yıldır orada çürüdüğü ifade edildi.

Yetkililer, orta yaşlı bir erkeğe ait olan cesedi  evsiz ve alkolik Jean-Pierre Renaud olarak teşhis etti. Bununla birlikte Fransız polisi ölü adamın vücudunda kırık kemikler ve bıçak kesikleri bulunması üzerine cinayet soruşturması açtı.

"KATİLİ ASLA BULAMAYABİLİRİZ"

Le Monde’e konuşan bir polis yetkilisi konuya ilişkin, "O, içki sorunu olan ve sabit bir yeri olmayan bir insandı. Biriyle kavga ettiğini düşünüyoruz. Ama malikanede mi öldüğü yoksa oraya mı getirildiği belli değil ve bundan kimin sorumlu olduğunu asla bulamayabiliriz. Katilin kendisi de ölmüş olabilir” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, polis departmanı  Renaud’un çocuklarının tespit edildiğini ve babalarının ölümünden haberdar edildiğini söyledi.

Paris’in en prestijli bölgesinde yer alan 597 metrekarelik mülk, 1980'lerin ortalarında kaderine terk edildi. Malikane sahibi olan Hollandalı bir şirket tarafından Ocak ayında, "Başkentin en çok aranan semtinde yatırım değeri olan son gayrimenkul" olarak piyasaya sürüldü.

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