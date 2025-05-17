350 kilo kokainle yakalanmışlardı: 2 sanığa hapis cezası

Şişme bir botun içinde İngiltere’ye 38 milyon sterlin değerinde kokain sokmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan iki sanık hakkında hapis cezası verildi.



BBC’nin haberine göre, 56 yaşındaki Bruce Knowles hakkında 17 yıl 3 ay, 32 yaşındaki Hollandalı Ferhat Gumrukguoglu hakkında ise 15 sene hapis cezası kararı verildi.

İki sanık, geçen yıl 24 Haziran tarihinde Benacre Broad yakınlarında uyuşturucu madde ile yakalandıktan sonra Ulusal Ceza Kurumu (NCA) tarafından gözaltına alınmıştı.



“PROVA” YAPMIŞLAR



İki sanığın karar duruşmaları Ipswich Kraliyet Mahkemesi’nde görüldü. Hakim Richard Benson KC, burada söz konusu olanın “açıkça sofistike” bir operasyon olduğuna işaret ederek hapis cezası kararı verdi.



Mahkemede paylaşılan bilgilere göre, iki sanık, bundan iki ay sonra kaçakçılık faaliyetinde bulunmadan önce nisan ayında bir “prova” da yapmıştı. Ardından, haziran ayında denizde Lowestoft bölgesinde doğru ilerlerken Sınır Güçleri ile karşı karşıya geldiler. Knowles, memurların dur ihtarına uymadı. Şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak NCA görevlileri tarafından gözaltına alındı.



Gumrukguoglu ise kıyıya yüzdü, olaydan sekiz saat sonra Beccles bölgesinde yalın ayak dolaşırken yakalanarak gözaltına alındı.



350 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU



Botta inceleme yapan ekipler, bir muşambanın altında 22 paket içinde 350 kilogram kokain ele geçirdi. Yetkililer, iki şüphelinin önce denize açılıp ardından söz konusu maddeyi İngiltere-Fransa karasuları arasında daha büyük bir gemiden teslim almış olabileceğini belirtti.



Savcılar iki ismin kaçakçılıkta “liderlik rolü” üstlendiğini söylerken sanık avukatları “sağduyunun onların üzerinde başkalarının olduğuna işaret ettiğini” savundu. İki sanık, görülen karar duruşmasında hapis cezasına mahkum edildi.

