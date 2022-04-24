350 milyon euroluk skandal: Ambargoya karşın Rusya'ya silah sattılar

İngiliz The Telegraph gazetesinin iddiasına göre, Avrupa ülkeleri Rusya'ya yönelik silah ambargosunu deldi, Moskova'ya başta Almanya ve Fransa'dan olmak üzere yüzlerce milyon euro değerinde silah gönderildi.



2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrası Moskova'ya yönelik silah ambargosu kararı alan AB, üye ülkelerin Rusya'ya satış yapmasına yasak getirmişti.



Yasağın, 2014 yılı öncesinde imzalanmış satış anlaşmalarını kapsamadığı, bu açığı kullanan Avrupa üyelerinin yüzlerce milyon dolarlık silah sattığı ifade ediliyor.



TOPLAM DEĞER 350 MİLYON EURO'YU BULDU



10 AB üyesi ülkeden Moskova'ya satılan silahların toplam değerinin 350 milyon euroyu bulduğu bildirildi.



EN ÇOK ALMAN VE FRANSIZLAR SATTI



Satışın yüzde 78'i Alman ve Fransız firmalar tarafından gerçekleştirildi.



Fransa'nın Rusya'ya 152 milyon euroluk silah sağladığı, Avrupa komisyonunun ambargodaki yasal açığı bu ay içinde kapattığı gelen haberler arasında.

2015 ve 2020 arasında, Fransa ve Almanya'nın yanı sıra İtalya, Avusturya, Bulgaristan, Çekya ve Birleşik Krallığın da Rusya'ya silah sağladığı ifade ediliyor.



SİLAHLAR UKRAYNA'DA KULLANILDI MI?



Aralarında bombalar, roketler ve füzelerin de bulunduğu bu silahların Ukrayna işgalinde de kullanıldığı sanılıyor.



Avrupa Birliği'nin, doğalgaz ödemeleri için de Rusya'ya günde 1 milyar euro ödediği biliniyor.

