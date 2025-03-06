350'den fazla uzmandan korkutan öngörü: Dünya savaşı 10 yıl içinde başlayacak!

Uluslararası ilişkiler alanında 357 siyasi stratejist ve öngörü uzmanının katıldığı ankete göre, 10 kişiden 4'ü 2035 yılına kadar ABD, Çin veya Rusya gibi büyük güçlerin dahil olacağı büyük bir savaşın patlak vereceğini düşünüyor.

Anket sonuçlarına göre, savaşın büyük ihtimalle nükleer silahları ve uzayda gerçekleşecek çatışmaları içereceği öngörülüyor. Uzmanlar, ABD’nin 2019 yılında kurduğu Uzay Kuvvetleri’nin, gelecekteki savaş senaryolarında kritik bir rol oynayabileceğini belirtiyor.

DÜNYAYI BEKLEYEN TEHDİTLER



Daily Mail'de yer alan habere göre, dünya için ikinci en büyük tehdit iklim değişikliği. Ankete katılan uzmanların yüzde 29,9’u, küresel refaha yönelik en büyük tehdidin 2035 yılına kadar iklim değişikliği olacağını düşünüyor. Buna karşılık, yüzde 27,6’lık bir kesim küresel güçler arasında yaşanacak büyük bir savaşı daha büyük bir tehdit olarak görüyor.



Yeni bir salgının küresel nüfusu tehdit edeceğini düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 1,7 olurken, ekonomik kriz ve borç yükünün dünyayı felç edeceğini öngörenlerin oranı yüzde 5,1’de kaldı.



Gelecek Karanlık mı?

Anketi gerçekleştiren Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council, dünya genelinde ekonomik ve siyasi istikrarın giderek bozulacağını öngörüyor. Katılımcıların yüzde 62’si, 10 yıl içinde dünyanın bugünkünden daha kötü bir durumda olacağını tahmin ederken, yalnızca yüzde 38’i iyileşme bekliyor.



Geleceğe yönelik bu karamsar tahminler, küresel dengelerin hızla değiştiği günümüzde, dünya liderlerinin ve uluslararası toplumun atacağı adımların ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.