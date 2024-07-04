36 saattir aranıyordu: Küçük kız timsah saldırısına uğradı

Avustralya'nın Palumpa bölgesindeki bir derede yüzerken timsah tarafından saldırıya uğrayan 12 yaşındaki kızın cenazesine ait parçalara ulaşıldı.

36 saattir aranıyordu: Küçük kız timsah saldırısına uğradı

'nın Kuzey Toprakları eyaletindeki bir derede yüzen 12 yaşındaki kızın kaybolduğuna yönelik alınan ihbar üzerine emniyet güçleri arama faaliyeti başlattı.

Karadan, havadan ve sudan yürütülen 36 saatlik yoğun arama çalışmaları sonucunda, kızın kaybolduğu yerin yakınlarındaki nehir sisteminde ceset parçaları bulundu.

Parçaların kaybolduğu bildirilen kıza ait olduğunu ifade eden kıdemli Polis Erica Gibson, Palumpa bölgesi yakınında bulunan ceset parçalarındaki yaraların timsah saldırısını doğruladığını açıkladı.

Bu sonucun kızın ailesi ve aramaya katılan herkes için üzücü olduğunu dile getiren Gibson, timsahın yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

TUZLU SU TİMSAHI

Avustralya'nın kuzey kısmında oldukça yaygın olarak görülen tuzlu su timsahlarının geçmişte aşırı avlanma sebebiyle nesli tükenme tehlikesi altına girdi.

Nesli tükenme riski altındaki tuzlu su timsahları 1970'teki kanunla koruma altına alındı.

Avustralya'daki güncel tuzlu su timsahı sayısının yaklaşık 100 bin olduğu tahmin edilmesine rağmen bu timsahların saldırma vakaları nadir gözlemleniyor.

Avustralya'da vahşi hayvanların saldırısı sonucunda her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

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