AB üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36 ülke, Suudi Arabistan'ın insan hakları karnesine ilişkin ortak bir bildiriye imza attı.

Bildiride, Suudi yetkililerden kadın aktivistlerin serbest bırakılması ve Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında Birleşmiş Milletler'le işbirliği yapılması istendi.

Bildiriyle 2006 yılında kurulan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ilk kez Suudi Arabistan Krallığı'na karşı tavır aldı.