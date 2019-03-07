AB üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36 ülke, Suudi Arabistan'ın insan hakları karnesine ilişkin ortak bir bildiriye imza attı.
Bildiride, Suudi yetkililerden kadın aktivistlerin serbest bırakılması ve Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında Birleşmiş Milletler'le işbirliği yapılması istendi.
Bildiriyle 2006 yılında kurulan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ilk kez Suudi Arabistan Krallığı'na karşı tavır aldı.
36 ülkeden Cemal Kaşıkçı cinayeti çağrısı
NTV HaberDünya
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde 36 ülke, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "en sert" şekilde kınadı ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı.
AB üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36 ülke, Suudi Arabistan'ın insan hakları karnesine ilişkin ortak bir bildiriye imza attı.