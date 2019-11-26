36 yıl boyunca haksız yere hapis yattılar

Amerika Birleşik Devletleri'nde cinayet suçu nedeniyle 36 yıldır hapis yatan 3 mahkum kararın hatalı olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı.



Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart 1983 yılında 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisini öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Şimdi 50'li yaşlarda olan Chestnust ve Watkins tutuklandığında 16, Stewart da 17 yaşındaydı.



Avukatlarından ve jüriden bazı kanıtların gizlendiğini öğrenen Chestnut, eski davaları inceleyen bir komisyona başvurdu.

14 yaşındaki Dewitt Duckett, üzerindeki kolej ceketi üzerinden öldürülmüş o sıralarda liseye giden 3 arkadaş da tanık ifadeleri ve Chestnut'ın evinde bulunan aynı ceket nedeniyle suçlu bulunmuştu.

Ceket üzerinde herhangi bir silah ya da barut izi bulunmazken Chestnut'ın annesi de ceketi satın aldığına dair alışveriş fişini ibraz etmişti.



Chestnut'ın avukatları aynı ceketi giydiği görülen ve cinayeti itiraf eden başka bir zanlı olduğu yönünde gelen isimsiz telefonların ise savunmadan gizlendiğini belirtti.



Söz konusu zanlının öldüğü ve tanıkların ise ifadelerini geri çektiği belirtild

