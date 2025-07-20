37 kişinin öldüğü tekne faciasında mucize kurtuluş

Güney Asya ülkesi Vietnam’da bir tur teknesinin alabora olması sonucu 37 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Alabora olan teknenin içinde ailesiyle birlikte seyahat eden 10 yaşındaki bir çocuğun ise mucizevi bir kurtuluş yaşadığı ortaya çıktı.



CNN International’ın haberine göre, tur teknesi, Halong Körfezi’nde ilerlediği sırada fırtınaya kapılarak alabora oldu. Küçük çocuk da bu esnada ailesiyle birlikte teknenin içindeydi. Alabora olan teknede mahsur kalan çocuk, su altındaki bir hava boşluğuna sığınarak yardım gelmesini bekledi. Çocuk, bu sayede hayatta kaldı.



“HER ŞEY ÖYLE HIZLI OLDU Kİ…”



Yerel basına yansıyan haberlere göre, küçük çocuk, daha sonra sığındığı bu hava boşluğunun içinde arama-kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Kazada “nispeten zarar görmediği” tespit edilen çocuğun “psikolojik sıkıntı” yaşadığı ifade edildi.



Isınması sağlanarak hastaneye kaldırılan çocuk, “Her şey öyle hızlı oldu ki… Dışarı çıkmaya çalıştım. Sonra askerler beni kurtardı” diye konuştu.



İçinde 53 yolcu ve mürettebatın olduğu belirtilen “Wonder Sea” teknesi dün alabora olmuştu. 37 can kaybının doğrulandığı kazanın ardından kayıplar için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının da artabileceğinden endişe ediliyor.

“PENCEREDEN DIŞARI YÜZDÜM”



Öte yandan, alabora olan tekneden sağ kurtulan 36 yaşındaki bir Vietnamlı da can yeleğini suya atarak suyun altındaki bir pencereden dışarı doğru yüzdüğünü anlattı.



Teknede bulunan çoğu yolcu, Vietnam’ın başkenti Hanoi’den geliyordu ve aile olarak seyahat ediyordu. En yaşlı yolcunun 53, en küçük yolcunun 3 yaşında olduğu ifade edildi. Vietnam basınına göre, teknede 20’yi aşkın çocuk bulunuyordu.



Olayın yaşandığı körfez, Vietnam’ın önemli turistik noktalarından biri ve aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

