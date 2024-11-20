37 yıl aradan sonra ilk: Irak'ta genel nüfus sayımı

Irak nüfusunun yaklaşık 44 milyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ise 6 milyon civarı olduğu tahmin ediliyor.

Ülkede her 10 yılda bir yapılması gereken nüfus sayımı, ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003 yılından sonra yaşanan şiddet olaylarından dolayı düzenlenemedi.

Irak'ta 18 eyaleti de kapsayan son nüfus sayımı, 1987'de Saddam Hüseyin döneminde yapılmıştı.

1997'deki sayımaysa kuzeydeki Kürt bölgesi dahil edilmemişti. Ülkede 37 yıl aradan sonra ilk kez bugün başlayan genel nüfus sayımı, bölgesel Kürt yönetimini de kapsıyor.

120 BİN KİŞİ GÖREV ALACAK

Elektronik ortamda gerçekleştirilecek nüfus sayımında elektronik tabletler kullanılacak. Sayımda gerekli eğitimin verildiği yaklaşık 120 bin kişi sahada çalışacak.



Sayım nedeniyle ülke genelinde sokaklar boş kaldı. Sadece sağlık ve güvenlik sektöründe çalışanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.



Sayım yarın da devam edecek. Nüfus sayımıyla, ülke için ihtiyaç duyulan güncel demografik veriler sağlanmış olacak.

