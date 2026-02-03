38 suçun 4'ü tecavüz. Norveç Prensesi'nin oğlu hakim karşısında

Norveç Veliaht Prensesi’nin oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz, aile içi şiddet, darp ve uyuşturucu bulundurma suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Kraliyet ailesini sarsan davada Hoiby, 38 ayrı suçlamadan suçlu bulunması halinde uzun süreli hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

DURUŞMADA “SUÇSUZUM” DEDİ

29 yaşındaki Hoiby, duruşmanın başlamasıyla birlikte yöneltilen dört tecavüz suçlamasını reddetti. Kahverengi bir kazak, beyaz tişört ve koyu yeşil pantolonla mahkeme salonunda yer alan Hoiby, iki avukatı arasında sessiz şekilde oturdu.

Başsavcı Sturla Henriksboe, açılış beyanında Hoiby’nin herkes gibi yargılanacağını vurgulayarak, “Kraliyet ailesinin bir parçası olduğu için daha sert ya da daha yumuşak muamele görmeyecek” dedi.

“BAZI HAFİF SUÇLAMALARI KABUL EDİYOR"

Høiby’nin avukatı Petar Sekulic, müvekkilinin tecavüz ve aile içi şiddet suçlamalarını kabul etmediğini, ancak daha hafif bazı suçlamalar konusunda suçunu kabul ettiğini söyledi. Sekulic, “Bunu mahkemede ayrıntılı şekilde açıklayacak.” dedi.

Davanın 19 Mart’a kadar sürmesi planlanırken, Hoiby’nin çarşamba günü ifade vermesi bekleniyor.

SON GÖZALTI VE TUTUKLULUK KARARI

Norveç polisi, pazar günü Hoiby’yi bedensel zarar verme, bıçak kullanma ve uzaklaştırma kararını ihlal şüphesiyle gözaltına aldı.

Mahkeme, pazartesi günü Hoiby’nin dört hafta tutuklu kalmasına karar verdi. Avukatı, bu karara itirazı değerlendirdiklerini açıkladı.

VELİAHT PRENS VE PRENSES DURUŞMALARA KATILMAYACAK

Dava, Norveç kraliyet ailesinin barış zamanındaki en ciddi krizi olarak nitelendiriliyor. Ancak Hoiby’nin kraliyet unvanı bulunmuyor ve taht sıralamasında yer almıyor.

Duruşmanın başlaması, annesi Mette-Marit’in, 2008’de çocuklara yönelik cinsel suçlardan mahkum edilen ABD’li Jeffrey Epstein ile temaslarını sürdürdüğü için “yanlış bir muhakeme” yaptığını kabul etmesinden günler sonra gerçekleşti.

Prens Haakon, kendisi ve Veliaht Prenses Mette-Marit’in duruşmalara katılmayacağını belirterek, adalet sistemine güvendiğini söyledi.

Haakon, “Onu seviyoruz. Ailemizin önemli bir parçası. Ama o bir Norveç vatandaşı ve herkesle aynı sorumluluklara ve haklara sahip.” dedi. Haakon ayrıca mağdur olduğu iddia edilen kişiler için üzüntüsünü dile getirdi.

SUÇLAMALARIN KAPSAMI NE?

Savcılığa göre Høiby’ye yöneltilen suçlamalar arasında dört tecavüz vakası yer alıyor. Bazı eylemlerin cep telefonuyla kaydedildiği de öne sürüldü. Ocak ayında dosyaya 3,5 kilogram esrar bulundurma ve taşıma suçlaması da eklendi.

Polis, 2024’te Hoiby’yi birlikte olduğu bir kadına fiziksel saldırı şüphesiyle de soruşturmuştu. Høiby, o dönemde yaptığı açıklamada, alkol ve kokain etkisi altındayken kadına zarar verdiğini ve dairesine hasar verdiğini kabul etmiş, pişmanlığını dile getirmişti.