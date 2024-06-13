38 yılın ardından masum olduğu anlaşılan adama rekor tazminat

ABD 'nin Florida eyaletindeki Tampa şehrinde 1983 yılında, 19 yaşındaki Barbara Grams adlı genç kadın, iş yerinden dönerken tecavüze uğramış ve öldürülmüştü. Bölgedeki şüpheli kişileri inceleyen ekipler, genç kadının öldürüldüğü noktayı farkında olmadan fazlasıyla ziyaret eden Robert DuBoise tüm şüphelerin odak noktası oldu. Kurbanın yanaklarında bulunan ısırık izinin bir diş hekimi taradından Robert'ın dişleriyle uyumlu olduğunu söylemesi üzerine DuBoise, 1985 yılında ölüm cezasına çarptırıldı. Fakat bu ceza daha sonra ömür boyu hapis cezasına çevrildi.

"HİÇBİR ŞEY KAYBETTİKLERİMİ GERİ GETİRMEZ"



Robert, 38 yıldan sonra, DNA kanıtlarının kendisinin suçları işlemediğini belirlemesinin ardından Eylül 2020'de temize çıkarıldı.

Haksız yere hapis yatanlara hapis süreleri için para ödeyen Florida eyaleti, temiz eller kuralı nedeniyle Robert'ın parayı alması için mücadele etmeye zorladı.



Ancak daha sonra mahkeme, DuBoise'a 14 milyon dolar (yaklaşık 452 milyon TL) ödenmesine karar verildi.



2020 yılında yaptığı bir röportajda "Hayatımın daha fazla yılını bunun peşinde koşarak geçirmek zorunda olmadığım için mutluyum, Para, evler, arabalar, bunların hiçbiri kaybettiklerimi geri getiremez" diye konuştu.



Rober "Hiçbir şey için acı hissetmiyorum. Zamanımı acı ve acıma partileriyle harcamak istemiyorum" dedi.