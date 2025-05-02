380 metrelik kanyondan düşen kedi ölmedi! Sahipleri hayatını kaybetti

Hayvanseverler, ABD'nin Utah eyaletinde bir çiftle birlikte 380 metre yükseklikteki kanyona düşen kedinin hayatta kaldığını açıkladı.

Best Friends Hayvan Derneği'nden yapılan açıklamada, kedinin “kirli ve yırtık olan siyah yumuşak kenarlı bir taşıyıcıda bulunduğu, ancak düşüşü oldukça iyi atlatmış göründüğü” belirtildi.

Dernek çalışanları kedinin 12 yaşında olduğunu tahmin ediyor. Kedi, yerel yetkililerin bu hafta başında Bryce Kanyonu Ulusal Parkı'ndaki popüler bir turistik noktadan düşerek öldüğünü söylediği iki kişinin yanında bulundu.

Garfield County Şerif Ofisi Çarşamba günü ölenlerin 45 yaşındaki Matthew Nannen ve 58 yaşındaki Bailee Crane olduğunu açıkladı.

Garfield County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, turistlerin cesetleri Salı günü Inspiration Point'in altında, ikisinin Pazartesi günü geç saatlerde ya da Salı günü erken saatlerde düştükten sonra gördükleri belirtildi.

Açıklamaya göre nasıl düştükleri bilinmiyordu ancak güvenlik korkuluklarını aşmışlardı.

Nannen ve Crane bir U-Haul minibüste yaşıyorlardı ve son zamanlarda Arizona'da önemli miktarda zaman geçirdiler. Şerifin ofisine göre Florida onların daimi ikamet ettikleri son eyaletti.

Mirage adı verilen kedi salı gecesi canlı olarak kurtarıldı ve bir hayvan bakımevine götürüldü.