3D yazıcıyla gelen tehlike: Silahlar evin içinde üretiliyor

3D yazıcıyla üretilen silahlar, dünya genelinde suçlular için "tercih edilen silah" haline gelebilir.



İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yaptığı kapsamlı bir araştırma, bu silahların hem üretim kolaylığı hem de izlenemezliği nedeniyle giderek yaygınlaştığını ortaya koydu.



Özellikle sosyal medya platformlarında – başta Telegram, Facebook ve Instagram olmak üzere – bu silahların yapımı ve satışıyla ilgili içerikler hızla çoğalıyor.



Bu silahlar, indirilebilir planlar, bir 3D yazıcı ve temel bazı malzemelerle evde üretilebiliyor.



ÇOK KEZ ATEŞ EDEBİLİYOR



Gelişen teknoloji sayesinde, eskiden yalnızca bir el ateş edebiilen bu "hayalet silahlar", artık çoklu atışlara dayanabilecek şekilde üretilebiliyor.



Uzmanlar, 3D yazıcıyla üretilen silahların, maliyetin düşmesi, malzeme kalitesinin artması ve planlara ulaşmanın kolaylaşması nedeniyle şiddet eylemleri planlayan kişiler için çok daha ulaşılabilir hale geldiğini söylüyor.



BBC soruşturması, Meta'ya ait platformlarda yasak olmasına rağmen yüzlerce 3D yazıcıyla üretilmiş veya dönüştürülmüş silah reklamının halen erişilebilir olduğunu gösterdi.



Bu reklamlardan bazıları, potansiyel müşterileri Telegram ve WhatsApp gibi uygulamalardaki satış kanallarına yönlendiriyor.



İSTEYEN HERKES EVDE SİLAH ÜRETEBİLİYOR



Araştırmanın en dikkat çeken kısmı, insanların bu silahları yalnızca satın almakla kalmayıp, evlerinde kendilerinin de üretebilmesi.



Özellikle FGC-9 gibi modeller, yalnızca 3D baskı plastik parçalar ve bazı metal parçalarla, yani hiçbir ticari silah parçası gerektirmeden yapılabiliyor.



Uzmanlar, bu sürecin ofis yazıcısında bir A4 kağıdı bastırmak kadar kolay olmadığını vurguluyor ancak yine de erişilebilirliği endişe verici düzeyde.



GERÇEK BİR ÇATIŞMADA KULLANILDI



3D yazıcıyla üretilen silahların gerçek çatışmalarda kullanıldığı tek bilinen örnek ise Myanmar.



Ülkede cunta rejimine karşı savaşan direnişçiler, 2022-2023 yıllarında yüzlerce FGC-9 üretmişti.



Ancak isyancı liderler, artık bu silahları kullanmadıklarını belirtiyor. Gerekçe olarak ise rejimin ithalatı kısıtlaması, yapımda kullanılan yapıştırıcı ve metal gibi malzemelere ulaşımın zorlaşması ve daha etkili silahların – RPG ya da makineli tüfek gibi – elde edilebilmesini gösteriyorlar.

