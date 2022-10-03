4 bölgenin Rus topraklarına katılmasına onay

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'da ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un Rusya'ya bağlanmasını onayladı.

Duma üyeleri oybirliğiyle alınan kararları ayakta alkışladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Bu bölgelerde yaşayan halkı Kiev'deki neo nazi rejimden kurtardıklarını" savundu.



Lavrov, Rus topraklarının yeniden birleşmesinin 'mantığa uygun' olduğunu söyledi.

Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin 4 bölgede düzenlediği referandumlarda "Rusya’ya katılma" kararı çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'dan ilhak edilen bölgelerin Rus topraklarına katılmasına yönelik imza töreni yapılmıştı.

NÜKLEER AÇIKLAMASI

Kremlin ise Nükleer silah kullanılması yönündeki çağrılara ikişkin "dengeli bir yaklaşım" tercih ediyoruz açıklaması yaptı..



Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise Rus yanlısı Çeçen lider Ramazan Kadirov'un "Taktik nükleer silah kullanımı" çağrısını değerlendirdi.



"Zor dönemlerde yapılan değerlendirmelere duygular katılmamalı" diyen Peskov dengeli ve objektif olmaya çalıştıklarını söyledi.

Peskov, "Nükleer silahlar ancak Rusya'nın nükleer doktrini çerçevesinde kullanılabilir" ifadelerini kullandı.