4 güçlü teleskop ortak görüşte: "Dünyaya yaklaşan anormallik"
Güneş Sistemi’nden geçen 3I/ATLAS isimli yıldızlararası cisim olağan dışı özellikleriyle dikkat çekiyor. Türünün en güçlü teleskopları Hubble, SPHEREx, JWST ve TESS tarafından yapılan gözlemler, cismin şaşırtan doğasını gözler önüne seriyor.
Güneş Sistemi’nden geçen üçüncü yıldızlararası cisim olan kuyrukluyıldız 3I/ATLAS, bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor.
NASA ve ESA’ya ait dört dev teleskop –Hubble, SPHEREx, JWST ve TESS– tarafından yapılan gözlemler, bu gökcisminin şimdiye dek rastlananlardan çok daha sıra dışı özellikler taşıdığını ortaya koydu.
ERKEN UYANIŞA GEÇTİ
3I/ATLAS, 1 Temmuz 2025’te keşfedilmişti. Ancak TESS verileri, cismin aslında Mayıs ayında görüntülendiğini ve o sırada Jüpiter yörüngesinin ötesinde, yaklaşık 6 astronomik birim uzaklıkta iken bile aktif olduğunu gösteriyor.
Bu mesafe, kuyrukluyıldızların genellikle etkinleştiği sınır olan 5 AU’nun oldukça üzerinde. Yani 3I/ATLAS, beklenenden çok daha erken “uyanışa” geçti.
KARBONDİOKSİT ZENGİNİ ATMOSFER
TESS’in ipuçlarını, Ağustos ayında SPHEREx ve JWST doğruladı. Ölçümler, kuyrukluyıldızın karbondioksit bakımından olağanüstü zengin bir atmosfere sahip olduğunu gösterdi.
JWST’nin elde ettiği verilerde, suya oranla karbondioksit miktarı 8’e 1 seviyesinde çıktı. Bu, şimdiye kadar bir kuyrukluyıldızda tespit edilen en yüksek oranlardan biri.
Hubble ölçümleri, cismin çekirdeğinin yaklaşık 2,8 kilometre çapında olduğunu ortaya koyarken, SPHEREx gözlemleri ise 23 kilometrelik bir gaz bulutunu işaret etti.
Bilim insanları bu durumun, 3I/ATLAS’ın oluştuğu ortamın farklılığına ya da çekirdekteki buzların yapısına bağlı olabileceğini düşünüyor.
GÖZLER 29 EKİM TARİHİNDE
Kuyrukluyıldız, 29 Ekim’de Güneş’e en yakın noktasına ulaşacak. Ancak o sırada Dünya açısından Güneş’in arkasında kalacağı için gözlemler sınırlı olacak. Buna karşın, Mars yörüngesindeki araçların görüntü yakalama ihtimali bulunuyor.
Asıl heyecan ise sonrası için: 3I/ATLAS, Güneş’i geçtikten sonra Dünya’ya en yakın konumuna yaklaşacak ve ardından Güneş Sistemi’nden çıkışa devam edecek.
Hatta Mart 2026’da, Jüpiter’in yörüngesinde bulunan Juno uzay aracıyla kesişme ihtimali üzerinde de duruluyor.
Bilim insanları, bu gizemli yolcunun sırlarını çözmek için ellerindeki dar zaman penceresini en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor. 3I/ATLAS’ın öyküsü, yıldızlararası nesneler hakkındaki bilgilerimizi kökten değiştirebilir.
