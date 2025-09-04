4 güçlü teleskop ortak görüşte: "Dünyaya yaklaşan anormallik"

Güneş Sistemi’nden geçen üçüncü yıldızlararası cisim olan kuyrukluyıldız 3I/ATLAS, bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor.

NASA ve ESA’ya ait dört dev teleskop –Hubble, SPHEREx, JWST ve TESS– tarafından yapılan gözlemler, bu gökcisminin şimdiye dek rastlananlardan çok daha sıra dışı özellikler taşıdığını ortaya koydu.

ERKEN UYANIŞA GEÇTİ

3I/ATLAS, 1 Temmuz 2025’te keşfedilmişti. Ancak TESS verileri, cismin aslında Mayıs ayında görüntülendiğini ve o sırada Jüpiter yörüngesinin ötesinde, yaklaşık 6 astronomik birim uzaklıkta iken bile aktif olduğunu gösteriyor.

Bu mesafe, kuyrukluyıldızların genellikle etkinleştiği sınır olan 5 AU’nun oldukça üzerinde. Yani 3I/ATLAS, beklenenden çok daha erken “uyanışa” geçti.