4 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan köpek 11 gün sonra kurtarıldı

İngiltere ’de 11 gündür 4 metre derinliğindeki bir kuyuda mahsur olan köpeğin kurtarıldığı açıklandı. The Independent gazetesinin aktardığına göre, itfaiye ekiplerinin geçen hafta bulduğu köpek ve sahibi Dorota Gruszczynska yeniden bir araya geldi. Olayla ilgili paylaşılan bilgilere göre, Jimmy isimli köpek, 21 Haziran tarihinde Northamptonshire bölgesindeki Corby’de kaybolmuştu. Gruszczynska, köpeğinin bir şeyin peşinden koşturduğunu, ardından geri gelmediğini anlattı. Köpeğinin bulunması için internette ilan yayınlayan kadın, bölge sakinlerini de köpeğinin bulunması için seferber etti. Jimmy’nin kaybolduğunun tespit edilmesinden 11 gün sonra Corby itfaiye servisine Stephenson Yolu’nda bulunan 4 metre derinliğindeki bir kuyuda mahsur kalan bir köpekle ilgili ihbar yapıldı.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, köpeği kurtardıktan sonra sahibini bulmak için de çalışma başlattı. Bunun üzerine kayıp köpeklerle ilgili ilanların olduğu yerel bir internet sitesinde Gruszczynska’nın yayınladığı kayıp ilanına rastladılar.



Köpeğin Jimmy olduğunun anlaşılması üzerine köpek ve sahibi yeniden bir araya geldi. BBC’ye açıklamada bulunan Gruszczynska, itfaiye ekiplerine minnettar olduğunu, köpeğinin hayatını kurtardıklarını söyledi.



Kendilerinin de bölgeyi daha önce aradığını anlatan kadın, zaman geçtikçe umutlarını yitirmeye başladıklarını kaydetti. Jimmy’nin kaybolduğu bölgeye yakın bir noktada bulunduğunu aktaran kadın, kendilerinin de bu bölgede köpeğini aradığını ancak ondan hiçbir havlama sesi duymadıklarını belirtti.



Köpeğin sağlık durumu hakkında da bilgi paylaşan Gruszczynska, veterinerin Jimmy’i muayene ettiğini, son derece aç olduğunu ama susuz kalmadığını aktardı. Gruszczynska, “Nasıl hayatta kaldı bilmiyorum; kuyuda su olmalı” diye konuştu.

