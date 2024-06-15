4 metrelik timsah kadını yuttu: Cesedi midesinden çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde bir timsahın evsiz bir kadını yediği öğrenildi. 41 yaşında olduğu belirtilen evsiz kadının parçaları, vurulan timsahın midesinde ortaya çıktı.

4 metrelik timsah kadını yuttu: Cesedi midesinden çıktı

'nin Florida eyaletinde 4 metrelik bir timsahın midesinden 41 yaşındaki evsiz bir kadının cesedi çıktı.

Sabrina Peckham adındaki kadının timsahın bulunduğu bölgeye yakın bir kampta yaşadığı öğrenildi. 

4 metrelik timsah kadını yuttu: Cesedi midesinden çıktı - 1

Peckham'ın bir kanala sürüklenerek timsah tarafından yenildiği belirtildi.  Yetkililer şişmiş halde buldukları timsahı vururak öldürüldü ve midesini açtı. 

Evsiz kadının timsahı kışkırttığı iddia edildi ancak Peckham'ın kızı bu  iddiaları reddetti.

4 metrelik timsah kadını yuttu: Cesedi midesinden çıktı - 2

Annesinin sadece yakınlardaki ormanlık alanda yaşayan evsiz bir kadın olduğunu söyleyen  Peckham'ın kızı  kamp alanına giderken saldırıya uğramış olabileceğini belirtti.

Bu trajik olayın ardından Peckham'ın kalıntılarını çıkarmak için timsahın karnı kesilmek zorunda kaldı.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu tarafından yayınlanan yeni görüntüler, timsahın vurularak öldürülmesinden hemen etrafının polis tarafından çevrelendiğini gösteriyor.

Geçen yıl eylül ayında yoldan geçen bir kişi, timsahın ağzında bir ceset  göründüğünü yetkililere bildirmişti. Acil müdahale ekipleri, timsahı sudan çıkarıp öldürmüş ve olay yerinde inceleme yapmışlardı.

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