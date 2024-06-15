4 metrelik timsah kadını yuttu: Cesedi midesinden çıktı

Peckham'ın bir kanala sürüklenerek timsah tarafından yenildiği belirtildi. Yetkililer şişmiş halde buldukları timsahı vururak öldürüldü ve midesini açtı. Evsiz kadının timsahı kışkırttığı iddia edildi ancak Peckham'ın kızı bu iddiaları reddetti.

Annesinin sadece yakınlardaki ormanlık alanda yaşayan evsiz bir kadın olduğunu söyleyen Peckham'ın kızı kamp alanına giderken saldırıya uğramış olabileceğini belirtti.



Bu trajik olayın ardından Peckham'ın kalıntılarını çıkarmak için timsahın karnı kesilmek zorunda kaldı.



Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu tarafından yayınlanan yeni görüntüler, timsahın vurularak öldürülmesinden hemen etrafının polis tarafından çevrelendiğini gösteriyor.



Geçen yıl eylül ayında yoldan geçen bir kişi, timsahın ağzında bir ceset göründüğünü yetkililere bildirmişti. Acil müdahale ekipleri, timsahı sudan çıkarıp öldürmüş ve olay yerinde inceleme yapmışlardı.