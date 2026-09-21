4 milli boksör Avrupa Şampiyonası'nda tur atladı

Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda dün 5 milli boksör ringe çıktı.

Kadınlar +80 kiloda Havvanur Kethüda, Ukraynalı Mariia Lovchynska'yı hakem kararıyla mağlup ederek yarı finale yükselip madalyayı garantiledi.

Son Avrupa şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu da 54 kiloda Azerbaycanlı Zeynab Rahimova'yı yine hakem kararıyla mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Üst üste 3 dünya şampiyonasında altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ise 70 kiloda İspanyol Dunia Martinez Mas'ı 5-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Erkekler 90 kiloda Emrah Yaşar, Ermeni Narek Manasyan'ı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Mücahit İlyas ise +90 kiloda İngiliz Damar Thomas'a 5-0 yenilerek şampiyonaya veda etti.