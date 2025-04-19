4 milyon dolar çaldı, ölü numarası yaptı!

ABD’nin Florida eyaletindeki Lee County’de yaşayan 49 yaşındaki Madelyn Hernandez, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Federal savcılığa göre Hernandez, çalıştığı tekstil ve giyim şirketinden 6 yıl boyunca 4 milyon dolardan fazla para çaldı.



SAHTE FATURALARLA VURGUN



Hernandez, 20 yıl boyunca şirket için uzaktan çalışarak sipariş, faturalama ve envanter süreçlerini yönetti. 2018-2024 yılları arasında hayali tedarikçilerden gönderilmiş gibi gösterdiği sahte faturaları şirkete sundu. Bu faturalar aracılığıyla ödemelerin kendi banka hesaplarına aktarılmasını sağladı. Elde ettiği parayı kişisel harcamaları ve kumar için kullandığı belirlendi.



ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ, FBI KAPISINI ÇALDI



Dolandırıcılık fark edilince Hernandez, işverenine bir aile üyesi gibi davranarak "öldüğü" yönünde bir mesaj gönderdi. Ancak şirket bu mesajdan sonra yetkililerle iletişime geçti. FBI ve Gelir İdaresi tarafından başlatılan soruşturma sonucunda Hernandez’in evine arama kararı çıkarıldı.



Gözaltına alınan Hernandez, tüm suçlamaları kabul ettiğini itiraf etti. Sahte faturalarla para aldığını ve ölüm mesajını kendisinin yazdığını doğruladı.



"4 MİLYON OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"



Mahkemede verdiği ifadede Hernandez, dolandırıcılık yoluyla elde ettiği paranın bu kadar yüksek olduğunu fark etmediğini söyledi. Zaman zaman şirkete küçük miktarlarda para iade ederek dikkat çekmemeye çalıştığı da ortaya çıktı. 28 Ocak’ta suçunu kabul eden Hernandez, 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken çaldığı 4 milyon doları da geri ödemekle yükümlü tutuldu.