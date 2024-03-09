4 ülkeden Gazze'ye insani yardım

Ürdün, İsrail'in saldırıları ve ablukasına maruz kalıp açlıktan ölümlerin gerçekleştiği Gazze Şeridi'nin kuzeyine "dost ve kardeş ülkelerle" havadan insani yardım indirdiğini duyurdu.



Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin, "dost ve kardeş ülkelerden" Mısır, ABD, Fransa ve Belçika ile ortaklaşa Gazze'nin kuzeyinde bazı noktalara havadan 10 indirme gerçekleştirdiği ifade edildi.



Açıklamada, Ürdün'ün, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 35 kere havadan insani yardım indirdiği aktarıldı.



İSRAİL GAZZE'Yİ KITLIĞA SÜRÜKLÜYOR



Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.



BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.



Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.