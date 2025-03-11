4 yaşındaki çocuktan polise şikayet: Annem dondurmamı yedi gelip onu alın!

ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Mount Pleasant kasabasında acil çağrı merkezine gelen ilginç bir ihbar, polis ekiplerini harekete geçirdi. Telefonda ağlamaklı bir sesle konuşan 4 yaşındaki çocuk, annesinin dondurmasını yediğini söyleyerek 911’i aradı ve yetkililere “Annem kötü davranıyor, gelip onu alın” dedi.

Telefona yanıt veren görevli, ne olup bittiğini anlamaya çalışırken çocuğun kararlı sesi bir kez daha duyuldu: “Gelip annemi al!” Ancak kısa süre sonra telefonu bir yetişkin aldı ve olayı açıklamaya çalıştı.

Şüphelenen acil çağrı merkezi çalışanları, ihbarı dikkate alarak polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine ulaşan memurlar, çocuğun derdini dinlediğinde oldukça farklı bir durumla karşılaştı. Küçük çocuk, "Annem dondurmamı yedi, bu yüzden hapse girmesi gerekiyor!" diyerek şikayetini dile getirdi. Ancak kısa sürede fikrini değiştirerek, sadece biraz dondurma istediğini belirtti.



Ertesi gün minik şikayetçiyi mutlu etmek isteyen polis memurları, ona bir sürpriz hazırladı. Eve ellerinde dondurma ile dönen ekipler, küçük çocuğa tatlı bir jest yaparak gönlünü aldı. Mount Pleasant Polis Departmanı’nın Facebook’ta paylaştığı bu hikaye, kısa sürede ABD medyasında gündem oldu.

