4 yıl 8 aydır tutukluydu: Eski Devlet Başkanı Anez serbest bırakıldı

Bolivya Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), 2022’de "görevi kötüye kullanmak" ve "anayasal düzeni ihlal etmek" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski geçici devlet başkanı Jeanine Anez’in mahkumiyet kararını bozdu.

Mahkeme, kararına gerekçe olarak Anez’e verilen cezada yasal usullere aykırılıklar bulunduğunu ve davanın doğru şekilde yürütülmediğini belirtti.

"BEDELİ OLACAĞINI BİLİYORDUM"

4 yıl 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan eski devlet başkanı, elinde Bolivya bayrağıyla yaptığı açıklamada, "Bu ülkede hiçbir zaman bir darbe olmadı, seçimlerde hile yapıldı." ifadesini kullandı.

Anez, gerektiğinde ülkesine hizmet etmekten kaçınmayacağını vurgulayarak, "Bu, ülkesini seven her Bolivyalının üstlenmesi gereken bir sorumluluktur. Bunun bir bedeli olacağını biliyordum ama yine de bu görevi kabul ettim." değerlendirmesini yaptı.

La Paz Birinci Yolsuzlukla Mücadele Ceza Mahkemesi, Anez'in yargılandığı ve ülkede "2'nci darbe davası" olarak bilinen davada eski geçici devlet başkanının 11 Haziran 2022 görev ihlali ve anayasaya aykırı karar alma suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

2019'DAKİ SİYASİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokağa çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım 2019'da istifa etmiş, ertesi gün ise ülkeden ayrılarak önce Meksika'ya, ardından Arjantin'e gitmişti.

O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı olan Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevini üstlendiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemişti. Bu eylemlerde 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Anez'in göreve gelmesini takip eden 3 ay içinde düzenlenmesi gereken genel seçimler, 18 Ekim 2020'de yapılmış, Morales'in adayı Luis Arce Catacora yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı. Morales, Catacora'nın genel seçimi kazanmasının ardından, ülkeden ayrılışından 1 yıl sonra geri dönmüştü.