4 yıldızlı otelde yediği yemek sonu oldu

Virüse yakalandıktan sonra durumu kötüleşen Leslie, İspanya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamdaki İlk belirtiler ishal ve susuzluk şeklindeydi. Leslie Green'in salmonella testi pozitif çıktı. 70 yaşındaki adamda sepsis, böbrek yetmezliği, zatürre gibi ciddi komplikasyonlar da gelişti. Talihsiz adam, yaşam destek ünitesinin kapatılmasından birkaç saat sonra hayatını kaybetti.

Leslie Green'in ölümü, salmonella enfeksiyonunun ciddi bir şekilde seyrettiğini ve buna bağlı komplikasyonların hayatı tehdit edebileceğini gözler önüne seriyor.

Salmonella genellikle çiğ süt, yumurta, pişmemiş etler gibi kirli gıdalarla bulaşan bir enfeksiyon olup, belirtileri arasında ishal, karın ağrısı, ateş, baş ağrısı, bulantı ve kusma yer alır. Bu tür bir enfeksiyon genellikle yaşamı tehdit edici olmasa da, belirtiler şiddetli seyrederse tıbbi müdahale gerektirebilir.