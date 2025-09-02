40 bin asker hazır: Gazze işgalinde çatlak sesler

İsrail ordusu ile Netanyahu arasında gerilim sürerken, 40 bin yedek askerin Gazze Şehri'nin işgali için hazır olduğu bildirildi.

Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, uluslararası baskı ve içerideki üst düzey isimlerin uyarılarına rağmen hızlandırmak istediği Şehri işgali için on binlerce yedek asker göreve başladı.

İsrail Ordu Radyosu, 40 bin yedek askerin Şehri saldırısı için hazır olduğunu bildirdi. Ordu, askerlerin girişi için lojistik hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Netanyahu'nun başkanlık ettiği güvenlik kabinesi, geçtiğimiz ay Gazze Şehri'nin işgali planını onayladı. İsrail, şehrin Hamas'ın son kalesi olduğunu savunuyor. Pazar günü yapılan güvenlik kabinesi toplantısında ise Netanyahu ve aşırı sağcı bakanlar ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında bir kez daha gerilim yaşandı.

Netanyahu hükümeti, Gazze Şehri'nin ele geçirilmesi için baskı yaparken ordu, rehineler için ateşkes anlaşmasına varılmasını istiyor. Toplantıya katılan dört bakan ve iki askeri yetkiliye göre, Zamir, işgalin, rehineleri tehlikeye atacağını ve zaten aşırı yük altında olan orduyu daha da zorlayacağını söyledi.

Geçen ay düzenlenen toplantıda da Netanyahu ve Zamir arasında benzer tartışma yaşanmıştı. 

361 FİLİSTİNLİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

'deki sağlık yetkililerinin aktardığı bilgilere göre ordusunun bugünkü saldırılarında 16'sı Şehri olmak üzere 25 Filistinli hayatını kaybetti. Öldürülenlerin 5'i güneyde yemek sırasında beklerken hedef oldu.

Öte yandan İsrail ablukası nedeniyle açlığa sürüklenen ve hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 361'e yükseldi. Bunların 130'unun çocuk olduğu bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 63 bini geçti.

Hamas'ın elinde 48 rehinenin kaldığı, bunların 20'sinin hayatta olduğu belirtiliyor.

