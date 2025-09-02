40 bin asker hazır: Gazze işgalinde çatlak sesler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, uluslararası baskı ve içerideki üst düzey isimlerin uyarılarına rağmen hızlandırmak istediği Gazze Şehri işgali için on binlerce yedek asker göreve başladı.

İsrail Ordu Radyosu, 40 bin yedek askerin Gazze Şehri saldırısı için hazır olduğunu bildirdi. Ordu, askerlerin girişi için lojistik hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Netanyahu'nun başkanlık ettiği güvenlik kabinesi, geçtiğimiz ay Gazze Şehri'nin işgali planını onayladı. İsrail, şehrin Hamas'ın son kalesi olduğunu savunuyor. Pazar günü yapılan güvenlik kabinesi toplantısında ise Netanyahu ve aşırı sağcı bakanlar ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında bir kez daha gerilim yaşandı.

Netanyahu hükümeti, Gazze Şehri'nin ele geçirilmesi için baskı yaparken ordu, rehineler için ateşkes anlaşmasına varılmasını istiyor. Toplantıya katılan dört bakan ve iki askeri yetkiliye göre, Zamir, işgalin, rehineleri tehlikeye atacağını ve zaten aşırı yük altında olan orduyu daha da zorlayacağını söyledi.

Geçen ay düzenlenen toplantıda da Netanyahu ve Zamir arasında benzer tartışma yaşanmıştı.