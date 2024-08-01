40 gün boyunca ağaca zincirlendi! Yazdığı not herkesi şaşkına çevirdi

Hindistan'da 40 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki Lalita Kayi Kumar, ağladığını duyan bir çoban tarafından ormanda ağaca zincirlenmiş halde bulundu. Konuşacak mecali olmayan kadının hastanede yazdıkları herkesi şaşkına çevirdi.

40 gün boyunca ağaca zincirlendi! Yazdığı not herkesi şaşkına çevirdi

'daki bir ormanda zincire bağlı halde bulunan Amerikalı kadın, yerel bir çoban tarafından bulunup yetkililere haber verilene kadar 40 gün boyunca yiyeceksiz bir şekilde hayata tutunmaya çalıştı.

50 yaşındaki vatandaşı kadın, pasaportunun yanı sıra süresi dolmuş bir Hindistan pasaportu ve diğer kimlik belgeleriyle birlikte bulundu. Kumar, acil tedavi için yerel bir hastaneye kaldırıldı.

40 gün boyunca ağaca zincirlendi! Yazdığı not herkesi şaşkına çevirdi - 1

Kurtarıldığında konuşacak mecali dahi olmayan kadın, 40 gündür yemek yemediğini anlatan bir not yazdı.

Hastane yatağından yazdığı notun bir bölümünde, "Kocam beni ormandaki bir ağaca bağladı" ifadelerini kullandı.

40 gün boyunca ağaca zincirlendi! Yazdığı not herkesi şaşkına çevirdi - 2

Ayrıca kendisine ağır psikoza yol açması için bir enjeksiyon yapıldığını ve bunun çenesinin ciddi şekilde kilitlenmesine ve su içememesine yol açtığını aktardı.

Yetkililer Kumar'ın iyi olduğunu ancak gözetim altında tutulduğunu ve psikiyatrik sorunlar yaşadığını söyledi.

Polis, eski kocasına cinayete teşebbüs davası açtı.

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