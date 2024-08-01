40 gün boyunca ağaca zincirlendi! Yazdığı not herkesi şaşkına çevirdi

Hindistan'daki bir ormanda zincire bağlı halde bulunan Amerikalı kadın, yerel bir çoban tarafından bulunup yetkililere haber verilene kadar 40 gün boyunca yiyeceksiz bir şekilde hayata tutunmaya çalıştı.
50 yaşındaki ABD vatandaşı kadın, pasaportunun yanı sıra süresi dolmuş bir Hindistan pasaportu ve diğer kimlik belgeleriyle birlikte bulundu. Kumar, acil tedavi için yerel bir hastaneye kaldırıldı.
Kurtarıldığında konuşacak mecali dahi olmayan kadın, 40 gündür yemek yemediğini anlatan bir not yazdı.
Hastane yatağından yazdığı notun bir bölümünde, "Kocam beni ormandaki bir ağaca bağladı" ifadelerini kullandı.
Ayrıca kendisine ağır psikoza yol açması için bir enjeksiyon yapıldığını ve bunun çenesinin ciddi şekilde kilitlenmesine ve su içememesine yol açtığını aktardı.
Yetkililer Kumar'ın iyi olduğunu ancak gözetim altında tutulduğunu ve psikiyatrik sorunlar yaşadığını söyledi.
Polis, eski kocasına cinayete teşebbüs davası açtı.
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