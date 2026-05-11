40 suçun 4'ü tecavüz. Norveç Prensesi'nin oğlu için karar anı yaklaşıyor
11.05.2026 15:32
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby hakkında görülen tecavüz davasında karar tarihi belli oldu.
Oslo Mahkemesi, dört kadına tecavüz ve çeşitli şiddet suçlamalarıyla yargılanan 29 yaşındaki Hoiby hakkındaki kararın 15 Haziran saat 08.30’da açıklanacağını duyurdu.
40 AYRI SUÇLAMAYLA YARGILANDI
Mette-Marit’in, 2001 yılında Veliaht Prens Haakon ile evlenmeden önceki ilişkisinden dünyaya gelen Hoiby, 3 Şubat-13 Mart tarihleri arasında görülen davada toplam 40 ayrı suçlamayla yargılandı.
Kraliyet hanesine resmi olarak dahil olmayan Hoiby’nin yargılandığı suçlamalar arasında dört kadına tecavüz, şiddet ve tehdit suçları yer alıyor. Davadaki en ağır suçlamalar için öngörülen azami ceza ise 16 yıl hapis.
“UYKUDA TECAVÜZ” SUÇLAMALARINI REDDETTİ
Hoiby, özellikle kadınlar uyurken ya da bilinçlerini kaybetmiş haldeyken gerçekleştiği öne sürülen tecavüz suçlamalarını ve eski kız arkadaşına yönelik şiddet iddialarını reddetti.
OTEL ODASINDA YAŞANDIĞI İDDİA EDİLEN OLAY
Mahkemede ifade veren bir mağdur, 1-2 Kasım 2024 gecesi bir otel odasında yaşandığını öne sürdüğü olayı anlattı.
İddiaya göre Hoiby, kadın uykudayken cinsel eylemlerde bulundu ve bu anları bilgisi dışında kayıt altına aldı.
27 VİDEO VE DÖRT FOTOĞRAF İDDİASI
Savcılığa göre Hoiby, o gece 27 video kaydı yaptı ve dört müstehcen fotoğraf çekti. Savcılık, bu görüntülerden bazılarında kadının uykuda olduğunun görüldüğünü öne sürüyor.
Savcılık, Hoiby’nin 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Savunma tarafı ise tecavüz suçlamalarından beraat kararı verilmesini isterken, Hoiby’nin kabul ettiği fiziksel saldırı, uyuşturucu taşıma ve tehdit suçları nedeniyle 18 ay hapis cezası almasının yeterli olacağını savundu.