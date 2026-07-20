40 yıl kaçmıştı, bir devrin sonu geldi. El Chapo'nun ortağı için karar günü

Meksika 'nın en güçlü uyuşturucu baronlarından biri olarak gösterilen Sinaloa Karteli'nin kurucu liderlerinden Ismael "El Mayo" Zambada 'nın cezasının bugün açıklanması bekleniyor.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden 76 yaşındaki Zambada'nın, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

YAKLAŞIK 40 YIL BOYUNCA FİRARDAYDI

1950 yılında Meksika'nın Sinaloa eyaletinde doğan Zambada, suç dünyasına Guadalajara ve Juarez kartellerinde başladı.

Daha sonra Joaquin "El Chapo" Guzman ile birlikte 1980'li ve 1990'lı yıllarda Sinaloa Karteli'ni kurdu. ABD 'ye uzanan uyuşturucu dağıtım ağlarının kurulmasında ve kartelin milyarlarca dolarlık gelir elde etmesinde önemli rol oynadı.

Fotoğraf vermemesi ve kamuoyu önüne çıkmamasıyla tanınan Zambada, onlarca yıl boyunca güvenlik güçlerinden kaçmayı başardı.

ABD'YE NASIL GÖTÜRÜLDÜĞÜ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Zambada, Temmuz 2024'te ABD'de gözaltına alındı. Kendi anlatımına göre, bir kartel ortağı tarafından kandırılarak uçağa bindirildi ve ABD makamlarına teslim edildi.

Aynı uçakta bulunan El ChapoEl Chapo'nun oğlu Joaquin Guzman Lopez de gözaltına alındı. Lopez daha sonra, ABD ile yaptığı anlaşma kapsamında Zambada'yı kaçırarak uçağa bindirdiğini kabul etti.

Operasyon, FBI'ın süreçte rol oynadığı iddiaları nedeniyle Meksika ile ABD arasında diplomatik tartışmalara yol açtı. Washington yönetimi ise operasyonda herhangi bir rolü bulunduğu iddialarını reddediyor.

ÇOK SAYIDA CİNAYETLE SUÇLANIYOR

Zambada yalnızca uyuşturucu kaçakçılığı değil, çok sayıda cinayet emrinin verilmesinden de sorumlu tutuluyor.

Savcılık, Zambada'nın kartel üyeleri, polisler ve askerleri hedef alan "sistematik suikastlar" düzenlediğini öne sürüyor. İddianamede ayrıca yeğeninin öldürülmesi emrini verdiği iddiası da yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Sinaloa Karteli'ni yabancı terör örgütü olarak tanımlanan Meksikalı suç örgütleri arasına dahil etmişti.

15 MİLYAR DOLARDAN VAZGEÇTİ

ABD Adalet Bakanlığı'na göre Zambada, savcılıkla yaptığı anlaşma kapsamında yaklaşık 15 milyar dolarlık yasa dışı mal varlığından feragat etmeyi kabul etti.

Mahkemenin bugün açıklaması beklenen kararın, Meksika'nın "eski kuşak" uyuşturucu baronlarının son temsilcilerinden biri olarak görülen Zambada'nın “suç kariyerini” resmen sona erdirmesi bekleniyor.