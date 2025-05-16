40 yıl önce işlenen cinayeti DNA testi çözdü

ABD’nin Salt Lake City kentinde 40 yıl önce işlenen bir cinayet, yeniden yapılan bir DNA incelemesi sayesinde çözüldü.



ABC News haber sitesinin aktardığına göre, 16 Mayıs 1985'te ölü bulunan 18 yaşındaki Christine Gallegos’u kimin öldürüldüğü o dönemde tespit edilememişti. Polisin paylaştığı bilgilere göre, işe gitmek için otostop çekmeye çalıştığı sırada öldürülen genç kadının darp edildiği, bıçaklandığı ve iki kez başından vurulduğu tespit edilmişti. Polis, bir gece öncü Gallegos’u aracına alan kişinin onu uzak bir bölgeye götürerek cinsel saldırıda bulunduğuna, ardından öldürdüğüne inanıyordu. Failin kim olduğu ise 40 yıl sonra tespit edilebildi.



KANITLAR LABORATUVARA GÖNDERİLDİ



Polis, 2013 yılında bilinmeyen bir erkek DNA profilini tespit etmek için yeniden inceleme yaptı. Dedektifler, kanıtları daha ileri bir DNA incelemesi yapılabilmesi için Teksas eyaletinde bulunan Othram Laboratuvarları’na gönderdi. Söz konusu incelemede genetik soybilim yöntemi kullanıldı.



Polisin açıklamasına göre, yapılan analiz sonucunda olası bir şüpheli tespit edildi. Şüphelinin kimliği daha sonra bir aile üyesinin gönüllü olarak verdiği DNA örneği sayesinde teyit edildi. Şüphelinin Ricky Lee Stallworth isimli kişi olduğu anlaşıldı.



ÇOCUĞU DNA ÖRNEĞİ VERDİ



Stallworth, o dönemde ABD Hava Kuvvetleri’nde görevli 27 yaşında bir askerdi ve Utah’taki Hill Hava Üssü’nde görevliydi. Polis, şüpheli erkeğin dört eski eşinden üçüyle ve bir arkadaşıyla konuştu, ardından çocuğuyla iletişime geçti. Şüphelinin çocuğu DNA örneği vermeyi kabul etti.



Yapılan açıklamaya göre, Gallegos ve Stallworth’ün birbirlerini tanıdığına dair hiçbir emare yoktu; soruşturma sırasında Stallworth’ün ismi de hiç geçmemişti. Stallworth, Temmuz 2023’te, olası bir şüpheli olduğu tespit edilmeden aylar önce doğal sebeplerden hayatını kaybetmişti; dedektifler, bu sebeple kendisini sorgulayamadı.



Adamın eski eşlerinden biri, Stallworth’ün bir cinayet soruşturması için “DNA’sının alındığına şaşırmadığını” söyledi.

