40 yıl sonra Dünya Bankası ile Suriye arasında ilk anlaşma

Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye, elektrik iletim hatlarının onarımı ve güçlendirilmesini kapsayan Dünya Bankası projesi için son belgenin imzalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Berniye, projenin kredi değil hibe kapsamında finanse edildiğini belirterek "Bu çalışma, özellikle Enerji Bakanlığının elektrik arzını güçlendirme yönündeki çabalarına destek sağlayacak ve ülke ekonomisine katkı sunacaktır." dedi.

Haziran ayında Dünya Bankası Yönetim Kurulu, Suriye'de elektrik iletim hatlarının onarımı için 146 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onaylamıştı. Anlaşma yaklaşık 40 yıl sonra Dünya Bankası ile Suriye yönetimi arasındaki ilk proje olarak tarihe geçti.

Anlaşma, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıldönümü kutlamaları sürerken imzalandı.

Suriye'de 13 yıllık iç savaş, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde harekete geçen muhalif gruplar yaklaşık 10 günlük operasyonun ardından 8 Aralık 2024'te Şam'ı ele geçirmiş ve Beşşar Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle rejimin devrildiği kesinleşmişti.

SURİYE'NİN BORÇLARI ÖDENDİ

Rejimin devrilmesinin ardından Suriye'nin Dünya Bankası'na olan 15.5 milyon dolarlık borcu Mayıs 2025'te Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendi. Bu borç, Dünya Bankası Grubu'nun en yoksul ülkeler için oluşturduğu bir fon olan Uluslararası Kalkınma Birliği'nin (IDA) verdiği krediden kaynaklanıyordu.

Dünya Bankası, Ekim 2025'te ise ülke genelindeki altyapı ve bina varlıklarının ele alındığı "Suriye Fiziki Hasar ve Yeniden İnşa Değerlendirmesi 2011-2024" başlıklı raporunu yayınladı. Raporda, Suriye'nin çatışma sonrası yeniden inşa maliyetinin 216 milyar dolar olduğu tahmini yer aldı.

Ayrıca Dünya Bankası Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan (MENAAP) Bölgesi Başkan Yardımcısı Ousmane Dione liderliğindeki heyet 19 Kasım'da Şam'ı ziyaret etti. Ziyaretin amacının Suriye'nin kalkınma önceliklerini ve toparlanma çabalarını desteklemek amacıyla diyaloğu derinleştirmek olduğu açıklandı.