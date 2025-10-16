40 yıl sonra gelen adalet: Katili pipetteki DNA'sı ele verdi

New York’un Long Island bölgesinde 1984’te tecavüz edilip öldürülen 16 yaşındaki Theresa Fusco cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

Yetkililer, olaydan tam 40 yıl sonra, zanlının DNA’sının bir kafede kullandığı pipetten elde edilmesiyle kimliğinin belirlendiğini duyurdu.



63 yaşındaki Richard Bilodeau, iki ayrı ikinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Bunlardan biri, cinayetin tecavüz sırasında işlendiğini öne sürüyor.

Bilodeau, Nassau County mahkemesindeki duruşmasında suçlamaları reddetti.



"ADALETİN GECİKMİŞ YÜZÜ"

Nassau Bölge Savcısı Anne Donnelly, “Theresa Fusco’nun hayatı 40 yıl önce vahşice elinden alındı. Ailesi, kimin böyle bir suçu işlediğini öğrenememenin acısını yıllarca taşıdı” dedi.

Donnelly, davanın çözülmesini “adli tıptaki olağanüstü ilerlemelere” ve “soğuk dosyalar biriminin adalet arayışına” bağladı.



Bilodeau’nun avukatı Daniel Russo ise müvekkilinin masum olduğunu savundu. “Bu dava, suçlanan herkesin masumiyet karinesine sahip olduğunu en iyi gösteren örneklerden biridir. 40 yıllık delil, ifade ve ipucu gözden geçirilmelidir” dedi.

YANLIŞ MAHKUMİYETLERİN GÖLGESİ

1986’da Fusco’nun cinayetinden dolayı John Restivo, Dennis Halstead ve John Kogut haksız yere mahkum edilmişti.

Ancak Innocence Project adlı kuruluşun girişimiyle yapılan DNA testleri, üçlünün suçla bağlantısı olmadığını ortaya koydu.

2003’te mahkUmiyetler bozuldu. Kogut yeniden yargılandı ve beraat etti, diğer iki sanığın suçlamaları ise düşürüldü.

YENİ DNA KANITI

Fusco, 10 Kasım 1984 gecesi Long Island’daki Lynbrook kasabasında çalıştığı paten pistinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, yaklaşık bir ay sonra ormanlık alanda tecavüz edilip boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu.



Savcılığa göre Bilodeau, o dönem Lynbrook’ta büyükbabasıyla birlikte yaşıyordu ve olay yerinin bir mil uzağında oturuyordu. Yetkililer, geçen yıl Bilodeau’yu takibe alarak Suffolk County’de bir kafede kullandığı bardak ve pipeti topladı. Bu eşyadan elde edilen DNA, 1984’te Fusco’nun bedeninden alınan örnekle birebir eşleşti.



Bölge savcılığı, 40 yıl sonra yeniden açılan dosyanın, “adaletin sonunda yerini bulmasına” yardımcı olduğunu vurguladı.

