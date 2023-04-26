40 yıl sonra ilk: ABD Güney Kore'ye nükleer denizaltı gönderiyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve eşi Kim Keon Hee, ABD'ye resmi bir ziyarette bulundu.
Yoon'un gelişiyle askeri seremoninin düzenlendiği törende, her iki ülkenin milli marşları okundu. Törene Kore Savaşı gazileri de katıldı.
Biden, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ittifakın "kırılmaz bir bağ" olduğunu belirterek, iki demokrasinin bugün güçlü olmasında katkısı olan Kore Savaşı'nda mücadele eden askerleri andı.
Biden, ikili ittifakın son 70 yılda daha güçlü hale geldiğine işaret ederek, ekonomi, teknoloji, demokratik değerler, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'in ilerletilmesi, temiz enerji konularının yanı sıra Ukrayna'ya verilen destek konularında yaptıkları işbirliklerine değindi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon da iki ülke arasındaki ittifakın çıkar temelli değil, "özgürlüğü koruyan", değerler üzerine kurulu bir ittifak olduğunu vurguladı.
İttifakın 70. yılını kutlamak için ABD'ye geldiğini söyleyen Yoon, Biden'a daveti için teşekkür etti.
ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Beyaz Saray'da ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD'nin 40 yıl sonra ilk kez Güney Kore limanlarına nükleer denizaltı gönderilmesini de içeren bir dizi anlaşma imzalayacağı belirtildi.
Biden yönetiminden üst düzey yetkililerin yaptığı açıklamada, anlaşmanın, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine ilişkin artan endişeler üzerine gerçekleştirileceği aktarıldı.
Açıklamada, Güney Kore lideri Yoon'un ABD'yi ziyaretinin, Kuzey Kore'yi komşusuna saldırmaktan caydırmayı amaçlayan ABD nükleer denizaltılarının 40 yıl sonra ilk kez gerçekleştireceği Güney Kore limanlarını ziyaretinin, "Washington Deklarasyonu" olarak adlandırılan adımın önemli bir unsuru olduğu kaydedildi.
"KUZEY KORE'NİN TEHDİTLERİNDEN KORUYACAK"
Resmi açıklama öncesinde gazetecilere isimlerinin açıklanmaması koşuluyla bilgi veren yetkililer, Biden ve Yoon'un yardımcılarının, aylardır anlaşmanın ayrıntıları üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Yetkililer, iki liderin de Kuzey'in tehditlerine yönelik, nadiren de olsa açık şekilde ABD'nin caydırıcılığını gösteren manevralar yapılması konusunda hemfikir olduğunu bildirdi.
Yetkililer ayrıca, anlaşmanın, Güney Kore'yi Pyongyang yönetiminin tehditlerinden koruyarak Seul'un, 50 yıl önce Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nı imzalayarak vazgeçtiği kendi nükleer programını yeniden başlatmasını engellemeyi de amaçladığını aktardı.
Yetkililer, Kuzey'in saldırı ihtimaline karşılık Güney'in tepkisi kontrol edilerek Güney Kore kıyılarına hiçbir nükleer silahın yerleştirilmemesi kaydıyla diğer tüm silahların ABD'nin kontrolünde olacak şekilde derin bir koordinasyon sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
Anlaşmanın, ABD ve Güney Kore ordularının ortak eğitimini güçlendirmeye ve Seul'un askeri varlıklarını ortak stratejik caydırıcılık çabalarına daha iyi entegre etmeye yönelik olmasının planlandığını belirten yetkililer, anlaşmayla Güney Kore'nin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na olan bağlılığının yeniden teyit edileceğinin de altını çizdi.