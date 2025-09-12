40 yıl sonra ilk: Okyanus akıntısı gelmedi, bilim dünyası alarmda

Panama Körfezi’nde her yıl Aralık-Nisan ayları arasında görülen hayati okyanus akıntısının bu yıl gerçekleşmemesi, bilim insanlarını alarma geçirdi.



Normal şartlarda kuzey rüzgarlarıyla başlayan Panama Pasifik yükselimi, derinlerden soğuk ve besin açısından zengin suları yüzeye taşıyarak mercan resiflerini koruyor, deniz yaşamını canlandırıyor ve ülkenin 200 milyon dolarlık balıkçılık sektörünü besliyordu.

Ancak araştırmacılar, 40 yılı aşkın süredir ilk kez bu sistemin tamamen başarısız olduğunu açıkladı.



EKOSİSTEM ÇÖKÜŞÜ KAPIDA



Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Aaron O’Dea, “Panama’nın deniz biyokütlesinin yüzde 95’inden fazlası Pasifik tarafındaki bu yükselime bağlı. Yükselim olmadan gıda zincirleri çökecek, balıkçılık darbe alacak ve mercan resifleri artan ısıl strese maruz kalacak” dedi.



Uydu verileri, bu yıl beklenen plankton ve alg patlamasının neredeyse hiç yaşanmadığını gösterdi. Bu durum hem balıklar hem de onlara bağımlı geçim kaynakları için yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Ayrıca, soğutucu akıntının yokluğu mercan resiflerini kitlesel ağarma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.



RÜZGARLAR ZAYIFLADI, DENİZ ISINDI



Geçmişte 66 gün süren soğuk dönem bu yıl yalnızca 12 gün sürdü. Deniz suyu sıcaklığı 19 dereceye kadar düşerken bu yıl 23 derecenin altına inmedi.

Bilim insanları, kuzey rüzgarlarının süresinde yüzde 74’lük bir azalma yaşandığını belirtiyor.



İKLİM KRİZİ Mİ DOĞAL DÖNGÜ MÜ?



O’Dea, bunun tek seferlik bir olay mı yoksa küresel iklim değişikliğinin kalıcı bir sonucu mu olduğunun kritik bir bilinmezlik olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, bu yılki La Nina koşullarının etkili olabileceğini, ancak kalıcı bir küresel hava düzeni kaymasının da ihtimal dahilinde olduğunu söylüyor.