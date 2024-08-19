40 yıllık cinayet çözüldü! Katil zanlısına DNA'yla ulaşıldı

Teksas Üniversitesi'nde hemşirelik okuyan 25 yaşındaki Susan Leigh Wolfe, 9 Ocak 1980 akşamı bir arkadaşının evine giderken cinsel saldırıya uğrayarak öldürüldü.



Polisle konuşan bir tanık, bir araba gördüğünü ve sürücünün dışarı çıkarak Wolfe'u zorla arabaya bindirdiğini aktardı. Ertesi sabah Wolfe'un cesedi bir ara sokakta bulundu.



Olay yeri inceleme ekipleri kadının boynunda boğulma izleri buldu ve ölüm nedeninin kafasına isabet eden kurşun olduğu tespit edildi.

(Austin Polis Teşkilatı)

ALTI ANA ŞÜPHELİ BELİRLENDİ



Polis, takip eden yıl boyunca tanığın tanımına uyan düzinelerce potansiyel şüpheliyi takip etti. Sonunda altı şüpheli üzerinde karar kılındı ancak bunlardan hiçbirine karşı suçlama getirilemedi.



Daha sonra 2023 yılında dedektifler, Wolfe'un cinsel saldırı muayenesinden elde edilen kanıtları Teksas Kamu Suçları Laboratuvarı'na sundu. Burada adli tıp uzmanları şüphelinin profilini oluşturmak için DNA'yı kullandılar.



Polis şubat ayında çıkan sonuçları aldı ve altı asıl şüpheliden hiçbirinin DNA profiline uymadığını tespit etti.



(Austin Polis Teşkilatı)