40 yıllık cinayet çözüldü! Katil zanlısına DNA'yla ulaşıldı

Teksas Üniversitesi'nde hemşirelik okuyan 25 yaşındaki Susan Leigh Wolfe, 9 Ocak 1980 akşamı bir arkadaşının evine giderken cinsel saldırıya uğrayarak öldürüldü.
Polisle konuşan bir tanık, bir araba gördüğünü ve sürücünün dışarı çıkarak Wolfe'u zorla arabaya bindirdiğini aktardı. Ertesi sabah Wolfe'un cesedi bir ara sokakta bulundu.
Olay yeri inceleme ekipleri kadının boynunda boğulma izleri buldu ve ölüm nedeninin kafasına isabet eden kurşun olduğu tespit edildi.
ALTI ANA ŞÜPHELİ BELİRLENDİ
Polis, takip eden yıl boyunca tanığın tanımına uyan düzinelerce potansiyel şüpheliyi takip etti. Sonunda altı şüpheli üzerinde karar kılındı ancak bunlardan hiçbirine karşı suçlama getirilemedi.
Daha sonra 2023 yılında dedektifler, Wolfe'un cinsel saldırı muayenesinden elde edilen kanıtları Teksas Kamu Suçları Laboratuvarı'na sundu. Burada adli tıp uzmanları şüphelinin profilini oluşturmak için DNA'yı kullandılar.
Polis şubat ayında çıkan sonuçları aldı ve altı asıl şüpheliden hiçbirinin DNA profiline uymadığını tespit etti.
DNA 78 YAŞINDAKİ ADAMLA EŞLEŞTİ
Daha sonra DNA profilleri, hüküm giymiş suçluların, çözülememiş suç mahalli delillerinin ve kayıp kişilerin yerel, eyalet ve ulusal DNA profillerini toplayan Birleşik DNA Endeksi Sistemi'ne girildi. Mart ayında ise Deck Brewer Jr. adında bir adamla eşleşme sağlandı.
78 yaşındaki Brewer, daha önce Massachusetts'te alakasız suçlamalarla cezaevindeydi.
Soruşturma ekibi, Brewer'la konuştuktan sonra Wolfe'un öldürüldüğü dönemde kendisinin Teksas'ın Austin ve San Antonio kentlerinde olduğunu öğrendi.
Polis, kadının öldürüldüğü yerde DNA bulunduğu söylendiğinde Brewer'ın avukatını istediğini bildirdi.
Brewer'a cinayetten dava açıldı.
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