400 milyon dolarlık kavga: Trump hediye dedi, uçak satılık çıktı

Dünya basını bir süredir Katar hükümetinin ABD 'ye hediye etmeyi planladığı 400 milyon dolarlık jeti konuşuyor. Donald Trump yönetiminin Katar 'a başvurarak Air Force One olarak kullanılabilecek bir Boeing 747 satın almayı talep ettiği iddia edildi. Bu iddialar, ABD Başkanı'nın, Katar'ın kendisine ulaştığı ve jeti bir "hediye" olarak teklif ettiği yönündeki anlatısıyla çelişiyor. BOEING'DE SKANDAL GECİKME Trump göreve geldiğinde, Boeing'in yaşlanan başkanlık uçaklarının yerine koymak üzere ürettiği yeni jetleri en az 2 yıl daha teslim edemeyeceği öğrenildi. Ancak Trump yönetimi bir yedek uçak istiyordu ve Hava Kuvvetleri bunu yapmak için farklı seçenekler araştırıyordu. UYGUN UÇAKLARIN LİSTELENMESİNİ İSTEDİ Bu sırada ABD'li lider, Ortadoğu elçisi Steve Witkoff'tan uygun uçakların bir listesini hazırlamasını istedi. Pentagon'un şirketle ilk görüşmesinin ardından Boeing çalışabilecek uçaklara sahip dünyanın dört bir yanındaki diğer Boeing müşterilerinin bir listesini sundu. Görüşmelere yakın ikinci kaynak, "Katar da müşterilerden biriydi" dedi.

KATAR DA UÇAĞI SATMAYA İSTEKLİYDİ



Pentagon'un "uçağı satın almayı teklif ettiği" ve Katar'ın da uçağı satmaya istekli olduğu belirtildi.



Üçüncü bir kaynağın aktardığına göre, Pentagon, Beyaz Saray'ın bu fikri desteklediğini öğrendikten sonra Katar ile görüşmelere başladı ve Witkoff da ilk görüşmelerin kolaylaştırılmasına yardımcı oldu.



TRUMP'IN ISRARCI "HEDİYE" VURGUSU



Trump, anlaşmayı Katar kraliyet ailesinden gelen bir "jest" veya "katkı" olarak aktarmakta ısrar etti.



Sosyal medya sitesi Truth Social'da da, "BU BİR HEDİYE, ÜCRETSİZ" paylaşımında bulundu.



Hem Washington hem de Doha, transferin gerçekleşmesi halinde bunun Katar Savunma Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı arasında yasal olarak gerçekleştirileceğini vurguladı.



Trump, kendi partisi tarafından bile eleştirilirken, Katar uçağın Trump'a kişisel bir hediye olmadığını, "hükümetlerarası bir işlem" olduğunu ileri sürdü.



ABD BAŞKANI'NIN HEDİYE KABUL ETMESİ YASAK



Bu plan, ABD Anayasası'nın hükümet yetkililerinin "herhangi bir Kral, Prens veya yabancı devletten" hediye kabul etmesini yasaklaması nedeniyle önemli etik soruları gündeme getirdi.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer ise Başkan Donald Trump'ın, Katar tarafından hediye edilmek istenen lüks jeti makam uçağı olarak kullanmasının önüne geçmek amacıyla yeni yasa tasarısı sundu.