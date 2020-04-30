407 bin mültecinin bulunduğu iki kampa giriş çıkış yasaklandı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 407 bin mültecinin bulunduğu iki kampa giriş çıkış yasaklandı.

Anadolu Ajansı 30.04.2020 - 06:38

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Kakuma (solda) ve Dadaab mülteci kampları

Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiangi, corona virüsün (Covid-19) yayılması ihtimaline karşı ülkedenin doğusundaki Dadaab ve Kakuma mülteci kampına giriş çıkışın yasaklandığını belirtti.

Matiangi, Dadaab kampında 217 bin, Kakuma kampında da 190 bin mültecinin bulunduğunu belirtti.

Matiangi, "Hükümet, Covid-19'la mücadele kapsamında bu iki kampta giriş ve çıkışı hareketlerinin bir şekilde durdurulmasını emretti." dedi.

Kenya'da şimdiye kadar 384 Covid-19 vaka görülürken, 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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