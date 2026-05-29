41 ülkeye zehir gönderen sanık suçunu kabul etti. Kurban yakınları tepkili

Toronto’nun kuzeyindeki Newmarket kentinde görülen davada 60 yaşındaki Law'a savcılar 14 cinayet ve 14 intihara yardım suçlaması yöneltmişti. Ancak mahkemede yapılan açıklamada, cinayet suçundan mahkumiyet elde etmek için yeterli hukuki dayanak bulunmadığı gerekçesiyle bu suçlamaların takip edilmeyeceği belirtildi.

Eski bir aşçı olan Law’ın işlettiği internet sitelerinde insanlara yaşamlarına nasıl son verebileceklerine ilişkin bilgiler verdiği ve ölümcül maddeleri satışa sunduğu ortaya çıkmıştı.

41 ÜLKEYE ÖLÜMCÜL MADDE GÖNDERDİ

Law’ın ölümcül sodyum nitrit içeren paketleri 41 ülkeye gönderdiği belirlendi. Bu ülkeler arasında Avustralya, Çin, Fransa ve Brezilya da yer aldı.

Mahkeme kayıtlarına göre Law, yalnızca İngiltere’deki kişilere 330 paket sattı. Savcılar tarafından okunan yaklaşık 60 sayfalık ortak olay özetinde, Law’ın Kanada ve yurt dışındaki müşterilerine çoğu zaman yaklaşık 80 dolar karşılığında ölümcül maddeler gönderdiği belirtildi.

Belgelerde, intihar eden kişilerin bazılarının yanında Law’dan satın alınan açık sodyum nitrit paketlerinin bulunduğu aktarıldı.

KURBAN YAKINLARINDAN TEPKİ

Karar, bazı kurban yakınlarının tepkisini çekti. 2021 yılında Law’dan temin edilen maddelerle yaşamına son veren 22 yaşındaki Thomas Parfett’in babası David Parfett, sanığın cinayetle yargılanmamasının yanlış olduğunu söyledi.

Parfett, “Eğer ayrıntılı intihar talimatları vermeseydi oğlum büyük ihtimalle hâlâ hayatta olurdu. Bu nedenle benim için bu cinayettir.” dedi.

Mahkemede kabul edilen olay özetine göre Law, İngiltere’de meydana gelen 79 ölümle ilgili sorumluluk üstlendi.

İngiltere Ulusal Suç Ajansı, Law hakkında ayrıca dava açılmayacağını ancak İngiltere’deki ölümlerin Kanada’daki ceza belirleme sürecinde dikkate alınacağını açıkladı.

HAPİS CEZASI ALMASI BEKLENİYOR

Kanadalı hukuk uzmanları, intihara yardım suçunun ciddi bir suç olduğunu ve Law’ın 10 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtiyor.

Ceza duruşmasının eylül ayında yapılması bekleniyor. Duruşmada kurban yakınlarının beyanları da dinlenecek. Savcıların önündeki temel hukuki sorunlardan biri, Law’ın eylemlerinin hem intihara yardım hem de cinayet kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğiydi. Ancak Kanada Yüksek Mahkemesi’nin ilgili konuda net bir içtihat oluşturmaması nedeniyle savcılar cinayet mahkumiyeti elde etme ihtimalinin düşük olduğu sonucuna vardı.