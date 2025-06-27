41 yaşındaki turist kayalıklardan düşerek öldü

İngiliz turistin hayatını kaybetmesi, Mallorca'da son bir ay içinde yaşanan ikinci ölüm oldu. Daha önce 39 yaşındaki bir İngiliz kadın, Palma’daki El Jonquet mahallesinde bulunan seyir noktasından düşerek ağır yaralanmıştı. Ambulans ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın, Son Espases Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmış ancak aynı gece hayatını kaybetmişti.



Palma polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının ölümüyle ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ve olayın kaza olarak değerlendirildiği bildirildi.



El Jonquet seyir noktası, turistlerin ilgisini çeken manzarası ve sakin atmosferiyle bilinen popüler bir gezi noktası olarak tanımlanıyor. Bölge, özellikle turistlerin keyifli yürüyüşler yaptığı bir yer olarak dikkat çekiyor.