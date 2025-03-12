41 yaşındaki YouTuber'a Alzheimer teşhisi kondu: Belirtiler 30'lu yaşların sonunda ortaya çıktı

YouTube'da Alzheimer sürecini paylaşan 2 çocuk babası Fraser, daha önce izlediği bir filme dair hiçbir şey hatırlamadığını ve bunun Alzheimer belirtisi olduğunu çok sonradan fark ettiğini anlattı.

Alzheimer teşhisinden birkaç ay önce bilişsel işlevleriyle ilgili bazı sorunlar yaşadığını ifade eden Fraser, derinlemesine düşünmekte zorlandığını ve analiz yapma yeteneğini kaybettiğini ifade etti. Diğer belirtinin ise çok ciddi bir boyutta kendisini gösterdiğini anlatan Avustralyalı fenomen, hastalığı kabullenme süreci hakkında şu şekilde konuştu:

''Kızım, bana defalarca akşam saatlerinde sinemaya gideceğini söylemişti ancak ben bunu unuttum. Kızımı defalarca aradım ve ona ulaşamayınca aşırı korktum. Neredeyse polise gidip kızımın kaybolduğunu söyleyecektim. Sonrasında kızım beni aradı ve sinemada olduğunu hatırlattı. İşte o zaman kendim için endişelendim ve profesyonel bir yardım almam gerektiğini fark ettim. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda Alzheimer olduğum kesinleşti.''

Alzheimer Derneği'ne göre, 30'lu ve 40'lı yaşlarda Alzheimer hastalığına yakalanan kişilerin sayısı oldukça nadir. Gün geçtikçe daha bitkin hissettiğini anlatan Fraser, hala işe gidip gelebildiğini ancak ilerleyen süreçlerde bu tempoya ayak uydurabileceğine dair şüpheleri olduğunu anlattı.



ALZHEİMER'IN OLASI NEDENLERİ

Alzheimer hastalığı, beyinde sinir hücrelerinin hasar görmesi ve kaybı sonucu gelişen bir nörolojik bozukluktur. Bu hastalığın kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel ve yaşlanma faktörlerinin bir etkileşimi sonucu ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Özellikle bazı genetik varyasyonlar, Alzheimer riskini artırabilir. Ayrıca, beyin içinde amiloid plaklarının ve tau protein birikintilerinin oluşması, sinir hücrelerinin iletişimini bozarak hastalığın ilerlemesine zemin hazırlayabilir.

Yaşlanma, Alzheimer riskini artıran en önemli faktörlerin başında gelir çünkü yaş ilerledikçe beyinde hücresel onarım süreçleri zayıflar ve Alzheimer gelişme olasılığı artar. Bunun dışında yüksek kan basıncı, diyabet, yüksek kolesterol gibi sağlık sorunları da Alzheimer'a yakalanma olasılığını artırabilir.