42 kadını öldürmekle suçlanıyordu, karakoldan kaçtı

Kenya'da 42 kadını öldürmekle suçlanan zanlının da aralarında olduğu 13 kişinin polis gözetiminden kaçtığı bildirildi. Zanlı, 2022'den bu yana aralarında karısının da bulunduğu 42 kadını öldürdüğü itirafında bulunmuştu.

42 kadını öldürmekle suçlanıyordu, karakoldan kaçtı

'da eşi dahil 42 kadını öldürmekle suçlanan Collins Jumaisi'nin de aralarında bulunduğu 13 zanlı, başkent Nairobi'deki Gigiri Polis Karakolu'ndan kaçtı.

Güvenlik güçleri, kaçan zanlıların yakalanması için operasyon başlattı.

Nairobi'nin Mukuru bölgesinde 12 Temmuz'da farklı zamanlarda öldüğü tespit edilen 9 kişinin cesedi bulunmuştu.

İlk incelemelere göre, cesetlerden 8'inin kadın olduğu tespit edilmişti. Daha sonra aynı yerde ceset parçalarıyla dolu torbalar bulunmuştu.

Polis, olayla ilgili gözaltına alınan 33 yaşındaki Collins Jumaisi'nin 2022'den bu yana aralarında karısının da bulunduğu 42 kadını öldürdüğü itirafında bulunduğunu açıklamıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu, İsrail'in Gazze'de "zafere yaklaştığını" öne sürdü: Koridorlardan çekilmeyeceğiz

Netanyahu, İsrail'in Gazze'de "zafere yaklaştığını" öne sürdü: Koridorlardan çekilmeyeceğiz

Devrim Muhafızları yanıtladı: İsrail misillemesi ne zaman olacak?

Devrim Muhafızları yanıtladı: İsrail misillemesi ne zaman olacak?

Uzmanlar açıkladı: Neandertaller sandığımızdan akıllı mıydı?

Uzmanlar açıkladı: Neandertaller sandığımızdan akıllı mıydı?

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Netanyahu yeni ateşkes teklifini kabul etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Netanyahu yeni ateşkes teklifini kabul etti

İsrail ordusu yerinden edilmiş ailelerin barındığı okulu vurdu:12 Filistinli öldü

İsrail ordusu yerinden edilmiş ailelerin barındığı okulu vurdu:12 Filistinli öldü

İskoçya'da uyuşturucuya bağlı ölüm oranı arttı

İskoçya'da uyuşturucuya bağlı ölüm oranı arttı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...