42 yıl hapis yattı: 95 yaşındaki eski Kuzey Kore askeri, ülkesine dönmek istiyor

Kore savaşının ardından Güney Kore’de 42 yıl hapis yatan 95 yaşındaki eski Kuzey Kore askeri Ahn Hak-sop, 16 Ekim’de Seul’de düzenlediği basın toplantısında, “Artık bekleyecek zamanım kalmadı. Rusya ya da Çin üzerinden (Kuzey Kore’ye) gideceğim” dedi.



Ahn Hak-sop, 1950-53 Kore Savaşı sırasında Kuzey Kore ordusunda görev yaptıktan sonra Güney Kore’de yakalanmış ve “devlet aleyhine faaliyet” suçlamasıyla 42 yıl hapis yatmıştı. Ahn, halen komünist inançlarını terk etmeyen altı eski Kuzey Kore askeri ve ajanından biri olarak biliniyor.

SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞMIŞTI

Ağustos ayında Ahn ve diğer beş kişi, resmen Kuzey Kore’ye iade edilmek istediklerini hükümete bildirmişti. Ahn daha sonra sınır hattına gidip ülkeye girmeye çalışmış, ancak Güney Kore askerleri tarafından durdurulmuştu.



Ahn’ın dönüş talebine destek veren bir sivil toplum örgütü, Birleşme Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına yeni bir dilekçe sunarak Ahn’ın Pyongyang’a Pekin veya Vladivostok üzerinden gitmesine izin verilmesini istedi. Grup, tüm masrafları üstleneceğini de açıkladı.



Örgüt, talepleri reddedilirse Ahn’ın bilet alarak havaalanına gidip protesto edeceğini duyurdu.



SEUL: KUZEY'İN TAVRI NETLEŞMELİ

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Ahn’ın talebine insani gerekçelerle olumlu yaklaştıklarını, ancak Kuzey Kore’nin bu konudaki tutumunun önce netleşmesi gerektiğini bildirdi.

Bir bakanlık yetkilisi, “Temel ilkemiz, insani çerçevede bu kişilerin geri dönüşünü desteklemektir. Ancak Pyongyang’ın niyetinin teyit edilmesi gerekiyor” dedi.



Şu ana kadar Kuzey Kore yönetimi konuyla ilgili herhangi bir yanıt vermedi.