2023 YILINA AİT GİZEMLİ RADAR TESPİTLERİ DE DOSYALARDA

Yeni açıklanan belgeler arasında yakın döneme ait UAP karşılaşmalarının kayıtları ve ordu tarafından kaydedilip Pentagon 'un Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi'ne (AARO) sunulan, ekranda hareket eden beyaz noktaların görüldüğü üç video klibi de yer aldı.

Bir başka dosyada ise 2023 yılında sivil hava gözetleme radarının 55 bin ile 70 bin fit yükseklikte 84 saniye içinde yakaladığı sekiz sıra dışı tespitin ayrıntıları paylaşıldı.

Pentagon, söz konusu tespitlerin tek ve kesintisiz bir rotaya ait olması halinde toplam yer değiştirmenin yaklaşık 38,5 mil olacağını ve bunun da saatte en az 1650 mil ortalama yatay yer hızına karşılık geleceğini hesapladı.

Sunumda, eldeki verilerin sekiz tespitin tamamının aynı nesneden kaynaklandığını kanıtlamak için "yeterli olmadığı" notuna da yer verildi.