43 dosyalık UFO belgeleri açıldı. Pentagon'un gizli yeraltı sığınağı ortaya çıktı
21.11.2026 13:03
ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), 43 dosyadan oluşan yeni UFO belgelerini kamuoyuyla paylaştı.
ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), tanımlanamayan anormal olaylar (UAP) ve UFO'lara ilişkin yayımladığı yeni belge paketinde, bir yüklenici şirketin ele geçirilebilecek "egzotik materyal ve dokuları" saklamak üzere yeraltı sığınağı inşa etmeyi planladığını ortaya koydu.
Pentagon'un dün kamuoyuyla paylaştığı 43 dosyadan oluşan sekizinci belge paketinde, 1950'li yıllardan kalma ABD Hava Kuvvetleri ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) kayıtlarının yanı sıra yakın tarihli vakalara dair raporlar yer aldı.
Belgeler arasında en çok dikkat çeken 538 sayfalık rapor, eski Senatör Harry Reid'in girişimiyle Kongre tarafından fonlanan ve gelecekteki olası havacılık tehditlerini araştıran Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) programı kapsamında Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS) şirketi tarafından Temmuz 2009'da hazırlandı.
YERALTI KASASI 5 İLA 6 KİLOMETRE TOPRAĞIN ALTINA GÖMÜLECEKTİ
CBS kanalının aktardığına göre BAASS raporunda, şirketin Brezilya dahil farklı ülkelerdeki özel kişi, grup veya şirketlerden elde edebileceği "donanım ve biyolojik örnekleri" muhafaza etmek için Nevada eyaletinde yüksek güvenlikli bir yeraltı tesisine ihtiyaç duyduğu kaydedildi.
Raporda, kurumun elde edebileceği egzotik materyal veya dokuları saklayacak yüksek güvenlikli bir tesisi olmadığı için BAASS yöneticisinin Kuzey Las Vegas'taki Bigelow Aerospace yerleşkesinde bir yeraltı tesisi tasarladığı aktarıldı.
Tasarıma göre 5 ila 6 kilometre toprağın altına gömülecek olan 5 bin fitkarelik yeraltı kasası, kalın duvarlara ve bir çelik kapıya sahip olacaktı.
Yeryüzüne çıkıntı yapan tüm yapıların kapsamlı biçimde kamufle edileceğinin vurgulandığı rapora rağmen, söz konusu sığınağın inşa edildiğine dair kamuya açık hiçbir kayıt yok.
Pentagon'un açıkladığı sonraki BAASS raporlarında da bu tesisten söz edilmezken, bir Savunma İstihbarat Teşkilatı yetkilisi birkaç ay sonra şirketin raporlarının "sınırlı değere" sahip olduğunu değerlendirdi ve Pentagon'un araştırma projesi 2012'de sona erdi.
BAASS'ın ana şirketi Bigelow Aerospace ise 2020 yılında tüm çalışanlarını işten çıkardı.
Bir kopyası geçen yıl internete sızan BAASS raporu, dünkü paylaşımla birlikte Pentagon eliyle ilk kez resmen yayımlandı.
Belge paketinde, 1950'li yıllardan kalma ABD Hava Kuvvetleri ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) kayıtlarının yanı sıra yakın tarihli vakalara dair raporlar yer aldı.
2023 YILINA AİT GİZEMLİ RADAR TESPİTLERİ DE DOSYALARDA
Yeni açıklanan belgeler arasında yakın döneme ait UAP karşılaşmalarının kayıtları ve ordu tarafından kaydedilip Pentagon'un Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi'ne (AARO) sunulan, ekranda hareket eden beyaz noktaların görüldüğü üç video klibi de yer aldı.
Bir başka dosyada ise 2023 yılında sivil hava gözetleme radarının 55 bin ile 70 bin fit yükseklikte 84 saniye içinde yakaladığı sekiz sıra dışı tespitin ayrıntıları paylaşıldı.
Pentagon, söz konusu tespitlerin tek ve kesintisiz bir rotaya ait olması halinde toplam yer değiştirmenin yaklaşık 38,5 mil olacağını ve bunun da saatte en az 1650 mil ortalama yatay yer hızına karşılık geleceğini hesapladı.
Sunumda, eldeki verilerin sekiz tespitin tamamının aynı nesneden kaynaklandığını kanıtlamak için "yeterli olmadığı" notuna da yer verildi.
2023 yılında sivil hava gözetleme radarının 55 bin ile 70 bin fit yükseklikte 84 saniye içinde yakaladığı sekiz sıra dışı tespitin ayrıntıları paylaşıldı.
EFSANE UÇAK TASARIMCISININ 1953'TEKİ GÖZLEMİ
Belgelerdeki eski kayıtlarda, daha sonra U-2 ve SR-71 casus uçaklarını tasarlayan Lockheed başmühendisi Clarence ohnson'ın 1953 yılına ait tanıklığı da yer aldı.
Johnson, ABD Hava Kuvvetleri'ne verdiği ifadede, Kaliforniya'daki çiftliğinde gün batımını izlerken "altın ve kırmızı" gökyüzünde hareketsiz duran koyu renkli, eliptik bir cisim gördüğünü anlattı.
Güneş arkasında olmasına rağmen cismin neden bu kadar koyu göründüğünü merak ettiğini ve ilk başta bir uçağın yoğun duman izi bıraktığını düşünerek nesneyi yakından incelediğini yazan Johnson, birkaç saniye sonra cismin dış hatlarının hiç değişmediğini fark ettiğini aktardı.
Cismi dürbünle izledikten sonra "uzun ve sığ bir tırmanışla" hızla uzaklaştığını belirten Johnson ile hemen hemen aynı saatlerde açık denizde uçan bir Lockheed test ekibi de "küçücük bir noktaya" dönüşene kadar "çok büyük bir uçan kanada" benzeyen bir cismi takip ettiğini raporladı.
Dosyada yer alan bir ABD Hava Kuvvetleri kaydı ise söz konusu gözlemi merceksi (lentiküler) bulut olarak sınıflandırdı.