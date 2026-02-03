43 yıl sonra bir ilk. Bill Clinton ve Hillary Clinton Epstein soruşturmasında Kongre'ye ifade verecek

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton, Kongre'nin yürüttüğü Jeffrey Epstein soruşturmasında ifade verecek.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile 2016 Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın çocuk istismarından hüküm giyen ve 2019'da hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilişkileri araştırılıyor.

Clinton çifti, Jeffrey Epstein hakkında yürütülen Kongre soruşturmasında ifade verecek.

BİR SÜREDİR İFADE VERMEYİ REDDEDİYORLARDI

ABD Kongresi Denetim Komitesi, Bill Clinton ve eşini, Epstein soruşturmasında ifade vermemekle suçlamıştı.

Clintonlar ise bir süredir ifade vermeyi reddediyordu. Clinton çifti komiteyle iş birliğine açık olduklarını ancak soruşturmanın Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ı korumaya yönelik bir girişim olduğunu savunarak bizzat ifade vermeyi kabul etmediklerini söylemişti.

Bill Clinton Temsilciler Meclisi'nin karşısına çıkmasıyla, Gerald Ford'un 1983'te ifade vermesinden bu yana, ilk kez bir ABD başkanı kongrede ifade verecek.

Clintonların avukatı daha önce, sahip oldukları tüm bilgileri mahkemeyle paylaştıklarını söylemişti.

Bill Clinton, görevden ayrıldıktan sonra 2000’li yılların başında Epstein’ın uçağıyla birkaç kez seyahat etmişti. Clinton bu ilişki nedeniyle pişmanlık duyduğunu dile getirmiş ve Epstein’ın suç faaliyetlerinden haberdar olmadığını söylemişti.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.