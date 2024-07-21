43 yıl sonra gelen adalet: Suçsuz olduğu anlaşılan kadın serbest bırakıldı

ABD'li Sandra Hemme 1980 yılında kütüphane çalışanı Patricia Jeschke'yi bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulundu.

O zamanlar 20 yaşında olan kadına müebbet hapis cezası verildi.

Hemme'nin 43 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşıldı.

Mahkeme, müebbet hapse mahkum edilen kadının avukatlarının müvekkillerinin masumiyetinin "açık ve ikna edici kanıtlarını" ortaya koyduğuna karar verdi.

Şimdi 64 yaşında olan Sandra Hemme, cinayet cezasının bozulmasının ardından serbest kaldı.

Hukuk ekibi, Hemme'in ailesiyle yeniden bir araya gelmesinden ardından kadının adını temize çıkarmak için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.



Hemme'in serbest bırakıldığı ancak davasının hala incelendiği belirtildi.