44 yıl sonra çözülen cinayet: Sigara izmaritindeki DNA olayı aydınlattı

ABD'nin Washington eyaletinde 26 Şubat 1980'de Dorothy Marie Silzel isimli kadın evinde ölü bulundu.

Ölümü dönemin yerel polisi tarafından cinayet olarak kaydedilmişti.

Otopsi raporunda boğulmaya bağlı olarak öldüğü ifade edilen Dorothy’nin evinin önünde bulunan sigara izmariti teknolojik yetersizlikler sebebiyle incelenememişti.

Michigan eyaleti Van Buren İlçe Şerif Ofisi'nin 2023’te aldığı davada sigara izmariti incelenerek bir DNA’ya ulaşıldığı ifade edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan açıklamada, “Dorothy Dottie Marie Silzel en son 23 Şubat 1980 akşamı Washington'da yerel bir pizza restoranında 22:00-10:15 saatleri arasında mesaisini tamamladıktan sonra görüldü. Arkadaşlarının ve aile üyelerinin endişeleri üzerine Dottie'nin sağlık kontrolü yapıldı ve olay yerine gelen polisler 26 Şubat 1980 sabahı onu evinde ölü olarak buldu. Ertesi gün otopsi yapıldı ve ölüm şekli cinayet olarak belirlendi" denildi.

Dedektiflerin geçen yılın eylül ayında, şu anda Van Buren County Arkansas'ta yaşayan olası şüphelileri araştırmaya başladığı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Daha sonra soruşturmaya yardımcı olması için Van Buren İlçe Şerifliği ile temasa geçtiler. 20 Ağustos 2024 tarihinde, Van Buren County Şerif Ofisi Dottie cinayeti ile ilgili olarak Clinton'dan Kenneth Kundert'i gözaltına aldı. Kefaleti 3 milyon dolar olarak belirlendi.”

DNA TESTİ ŞÜPHELİ LİSTESİNİ DARALTTI

Washington Başsavcısı Bob Ferguson da dava ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ofisimizin Cinsel Saldırı Kiti Girişimi sayesinde 44 yıllık bir faili meçhul vakada tutuklama yapıldı.

Sigaradan alınan DNA testi şüpheli listesini daralttı ve nihayetinde polisi 20 Ağustos'ta Arkansas'ta tutuklanan Kenneth Kundert'e götürdü" ifadelerini kullandı.