45 yaşındaki motor nöron hastası adam İngiltere’nin en genç corona virüs kurbanı oldu

İngiltere’nin Northamptonshire kontluğuna bağlu Kettreing kentinde yaşayan Craig Ruston yeni tip corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 45 yaşında ve iki çocuk babası olan Ruston’a iki yıl motor nöron hastalığı teşhisi konulduğu aktarıldı.



Craig Ruston ve Eşi Sally Ruston



Ruston’un eşi Sally, ölüm haberini kişisel bolgundan duygusal bir mesajla duyurdu. Sally, “Harika eşim Craig, dün sabah saat 6.20’de hayatını kaybetti. Çok üzgünüz ve kalbimiz buruk. Corona virüse Salı günü yakalandı ve 6 günlük izolasyonun tek başımızayız. Corona virüs, zaten Craig dünyanın en acımasız hadtalıklarından birine sahipken ona bulaşmaya nasıl cüret eder? Benim muhteşem Craig’im. Seni sonsuza kadar seveceğim. Senin muhteşem Sally’in ve muhteşem kızların” ifadelerini kullandı.



45 yaşındaki Ruston 2 çocuk babasıydı.

Northamptonshire Telegraph gazetesi, Ruston’un motor nöron hastalığına yakalanmadan önce Fred Perry, Hunter Boots gibi ünlü markalarda ayakkabı tasarımcı olarak çalıştığını yazdı.



İngiltere’de şu ana kadar corona virüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybeti, tespit edilen vaka sayısı 2 bine yaklaştı.

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