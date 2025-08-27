47 yıldır çözülemeyen gizem: WOW! sinyalinin kaynağı uzaylılar mı?

Ohio’daki Big Ear Gözlemevi’nde 1977’de keşfedilen ve gökbilimci Jerry Ehman’ın kayıtlara “WOW!” notuyla geçtiği sinyal, yeniden gündemde.

Daily Mail'de yer alan habere göre, uzmanlar, onlarca yıl sonra yapılan yeni analizlerde bu esrarengiz radyo dalgasının daha önceki tahminlerden çok daha güçlü olduğunu ve kaynağının hala belirsizliğini koruduğunu açıkladı.

72 SANİYE SÜRDÜ

Söz konusu radyo dalgaları, hem olağanüstü güçlü olması hem de 72 saniye boyunca kesintisiz sürmesiyle dikkat çekmişti. Ayrıca sinyalin, evrende en bol element olan hidrojenin yaydığı frekans bandında tespit edilmesi, bazı uzmanlara göre bunun bilinçli bir iletişim girişimi olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.



Porto Riko Üniversitesi’nden Profesör Abel Méndez liderliğinde yürütülen son çalışmada, gözlemevinde kaydedilen 75 bin sayfalık veriler dijitalleştirildi. Araştırmacılar, sinyalin sanılandan dört kat güçlü olduğunu ortaya koyarken, kaynağın daha önce düşünülen bazı gök cisimlerinden gelmiş olma ihtimalini de ortadan kaldırdı.



DOĞAL AÇIKLAMALAR YETERSİZ KALDI

Yeni inceleme, sinyalin bir televizyon istasyonundan, uydulardan ya da Ay’dan yansıyan bir sinyal olamayacağını gösterdi. Güneş’in o dönemde böyle bir patlama yaratacak kadar aktif olmadığı da belirlendi. Bu bulgular, sinyalin Güneş Sistemi dışından geldiği ihtimalini güçlendiriyor.



UZAYLI İHTİMALİ HALA GÜNDEMDE

Bilim insanları sinyalin uzaylılar tarafından gönderilmiş olabileceğini tamamen dışlamasa da, en güçlü olasılığın bir magnetar yıldızından gelen enerjinin hidrojen bulutlarına çarpmasıyla oluşan doğal bir patlama olduğunu düşünüyor. Buna rağmen araştırmacılar, Wow! sinyalinin gizeminin hala tam olarak çözülemediğini vurguluyor.