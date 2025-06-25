48 kritik saat: Trump ateşkes kararını nasıl aldı?

Ortadoğu'da giderek şiddetlenen savaş yerini barışa nasıl bıraktı? ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat içinde İran'ı bombalama aşamasından barışa nasıl geçiş yaptı?



İsrail-İran arasındaki saldırıların sona ermesinin ardından bu konuda Amerikan ve İngiliz gazetelerinde çıkan analizler dikkat çekiyor.

SEÇMEN KİTLESİNİ DÜŞÜNEREK HAREKET ETTİ



The Times gazetesi, Trump'ın savaşları bitirme vaadinden dolayı kendisine oy veren seçmen kitlesini dikkate alarak hareket ettiğini yazdı.



Washington Post gazetesiyse ABD'nin İran'ı vurmasından hemen sonra Trump'ın barış için çalışmaya başladığını belirtti

"BARIŞ İSTİYORUZ, SİZ DE İSTEMELİSİNİZ"



Bu çerçevede Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi arayarak, "Ne yapabileceğimizi gördünüz? Daha fazlasını da yapacak gücümüz var. Ama barış istiyoruz. Siz de istemelisiniz" dedi.



ABD ve İngiliz basınına göre Trump, Netanyahu'yu da arayarak İran'a saldırıları durdurması gerektiğini söyledi. Netanyahu ise İran'ın ilk saldırıları durdurması halinde kendisinin de durduracağını söyledi.

KATAR DA DEVREYE GİRDİ



Trump, İran ile teması sağlamaları için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı Vance'i de görevlendirdi. Rubio ve Vance İranlılarla doğrudan ve dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi.



Ama, The The Times gazetesine göre İran ve ABD arasında güven kalmadığı için Trump Katar'ı da devreye sokmak zorunda kaldı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi bizzat aradı.



Katar emiri de İranlılarla müzakere yürütmesi için başbakanı görevlendirdi.

İRAN ÖNCE MİSİLLEME YAPTI



İranlılar ABD'nin saldırısına misilleme yapmadan ateşkes sağlama önerisine sıcak bakmadı. İran önceden haber vererek Katar'daki ABD üssünü vurdu.



Aynı gece geç saatlerde İsrail Başbakanı Netanyahu, güvenlik kabinesini toplayarak İsrail'in İran'da tüm hedeflerine ulaştığını bildirdi.



Katar üssüne saldırıdan saatler sonra Trump sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.