48 saatlik karanlık: Afganistan'da internet kesintisi sona erdi

Afganistan'da başkent Kabil başta olmak üzere Kandahar, Host, Gazni ve Herat gibi birçok vilayette mobil şebekeler ve internet erişimi yeniden sağlandı. İki gün boyunca Afganistan adeta dünyadan izole edildi.

HÜKÜMETTEN SESSİZLİK

Taliban hükümeti kesintiyle ilgili resmi açıklama yapmazken, AFP’ye konuşan bir yetkili pazartesi akşamı fiber optik ağın “ikinci bir duyuruya kadar” kesileceğini söylemişti.

NetBlocks adlı siber güvenlik izleme kuruluşu, bağlantının olağan seviyelerin yüzde 1’ine düştüğünü bildirerek bunun “bilinçli bir koparma” olduğunu vurguladı.

GÜNLÜK HAYAT FELÇ OLDU

Kesinti nedeniyle bankalar, postaneler, havaalanları ve birçok işletme hizmet veremez hale geldi.

İnsanlar birbirleriyle iletişim kuramadı, bazı aileler çocuklarını okula göndermedi. Herat ve Kandahar’daki halk, sinyal yakalamak için İran ve Pakistan sınırına gitti.

BM'DEN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler, salı günü yaptığı açıklamada Afganistan’ın neredeyse tamamen dış dünyadan koparıldığını belirterek iletişimin yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

"AHLAKSIZLIĞI ÖNLEME" GEREKÇESİ

İnternet bağlantılarının haftalardır yavaş ya da kesintili olduğu ülkede, Taliban lideri Hibatullah Ahundzade’nin talimatıyla 16 Eylül’de ilk kez kuzeydeki vilayetlerde erişim engellenmişti.

Balkh vilayeti sözcüsü Attaullah Zaid, sosyal medyada yaptığı açıklamada bu adımın “ahlaksızlığı önlemek” için atıldığını savunmuştu.

Zaid ayrıca internet uygulamalarının “Afganistan’ın ekonomik, kültürel ve dini temellerini olumsuz etkilediğini” iddia etmişti.